泰雅渡假村總經理、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田，獲選為南開科技大學傑出校友，表彰他對觀光產業的貢獻；李吉田表示，維持觀光產業永續發展，旅客滿意度及重遊率是重要的環節，而且要求求變，才能永續經營。

李吉田曾擔任行政院觀光推動委員會委員、台灣觀光遊樂區協會理事長、台旅會董事、台灣觀光協會董事，以及南投縣觀光產業聯盟協會理事長、南投縣旅館公會理事長等職務，2002年獲選為全國10大傑出企業經理人，並以專業背景獲聘擔任亞洲大學助理教授及國立暨南大學講師、國立高雄餐旅大學諮詢委員、逢甲大學商學院諮詢顧問、以及南開科大休閒系諮詢顧問。

泰雅渡假村位於南投縣仁愛鄉與國姓鄉交界處，園區結合溫泉、自然景觀、豪華住宿、露營及原住民文化體驗，在李吉田帶領下，連續17年獲交通部觀光局頒發觀光遊樂區考核競賽特優。

李吉田表示，新冠肺炎疫情影響，觀光業受創嚴重，但遊樂區如果僅依賴單一文化景觀、建築或是特色，風險相對較高，因此，泰雅渡假村在疫後轉型，盤整各項資源，在既有設備上規畫出寓教於樂、符合學校教育旅行的型態，讓校方、學生家長改變主題樂園過去純粹是遊樂場所的刻板形象，更針對一般遊客規畫親子、家庭、團體、會議、露營等不同型態的客製化體驗，利用園區豐富的自然生態及文化特色開創旅遊新模式，創造永續發展的新契機。

李吉田說，維持觀光產業的永續發展，人力資源的質量非常重要，學校可以規畫學程與企業開設實務訓練，讓學生無縫接軌，畢業即就業，也希望往後能與母校開啟更多的產業連結與合作。

(中時 )