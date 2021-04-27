搶攻五一勞動節連假與母親節的購物商機，台中日曜天地OUTLET宣布兩大上班族紓壓計畫，4/30至5/24召集30大進口品牌舉辦「上班族搶購會」，包括SST&C、嘉裕西服、SISLEY、TOP DO、22 October等正裝服飾千元有找；更跨界號召台中在地優質店家限量推出「工作人生甘味券」，給上班族五一勞動節最好的紓壓禮物！整檔業績目標挑戰3800萬元，年增3成。

日曜天地OUTLET表示，迎接5月勞動節到來，特別集結上班族及各行業職人最愛的30大進口品牌，下殺千元有找！從男女正裝服飾、鞋子、包包通通都有，就是要讓上班族血拚同時也省錢有感！

促銷品牌陣容有義大利的精品服飾SST&C，推出襯衫2件1,200元，其中原價近萬元的粉色西裝套裝，下殺5折！老字號品牌嘉裕西服，商務襯衫原價2,680元，下殺1折；小資族最愛的女裝品牌TOP DO，雪紡上衣及長裙，OUTLET價2,000元有找；都會男女風格SISLEY洋裝下殺1.5折！

為歡慶母親節，名牌包款COACH、MICHAEL KORS加碼再降一折，下殺2.8折起；5/7-5/9媽媽限定，出示證明即可享專屬禮遇、消費再享點數雙倍送！

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，上班族下班後的小確幸排行榜中，按摩、唱歌、逛街血拚名列前茅，日曜天地OUTLET為讓廣大上班族有感紓壓，首度集結台中9大優質店家，將最紓壓的優惠通通收納在「工作人生甘味券」裡，每本價值近5,000元，搶在51勞動節前限量推出！

店家陣容包含網友票選全台最美的泰式按摩「泰晶殿」、Fly high yoga空中瑜珈、台中公園智選假日飯店、在地潮菜「丰盛町」、龍頭書店「金石堂」、春日部玩具批發等。

(工商 )