衛福部長陳時中27日表示，國內累計新冠肺炎疫苗接種有45,387人，而自費疫苗施打已有7,165人，剩下不到3千劑，預計再過兩天就會打完。因此他決定，新增1萬劑額度，提供給民眾自費接種使用。

談及台灣與新加坡的旅遊泡泡洽談進度，陳時中表示，雙方都有考慮開放，不過同時也考慮到台星各自境內，都還不是完全零確診情況，若一下子互相解除防疫管制措施，雙方都不會同意，然而若還有管制措施，對旅遊市場的吸引力又會降低，因此雙方正等待適合的時機啟動。

(工商 )