五月接連登場的綜所稅、房屋稅，讓納稅人備感壓力，加上母親節的購物需求，凱基銀行信用卡祭出繳綜所稅免手續費，最高可分8期0利率，卡友只要於五月底前刷凱基卡繳稅，當月一般消費滿1萬元再享最高1.2％刷卡金加碼優惠，搭配多通路的消費回饋，最高回饋率超過11％，不但稅費輕鬆繳，還有刷卡金大補貼。

根據凱基銀行內部資料顯示，近7成卡友習慣透過分期繳稅減輕負擔，或將手上資金作更靈活的運用。為持續力挺卡友輕鬆度過繳稅季，凱基銀行推出刷卡繳綜所稅免手續費，以及稅款不限金額任選3期、6期0利率；有凱基銀行個人存款帳戶的卡友，則可享更優惠的8期0利率。此外，5月也需繳交的房屋稅，同樣享有免手續費及不限金額3期0利率優惠。

為讓卡友賺得更有感，使用凱基信用卡繳綜所稅的卡友於5月份新增一般消費滿1萬元，可享加碼消費金額0.5％刷卡金回饋，若是使用凱基「現金回饋卡」的卡友，還可再加計原有的0.7％，共可享最高1.2％刷卡金回饋。此外，6月底前在屈臣氏、康是美、寶雅生活館等藥妝通路，或全台27家百貨通路刷凱基卡並完成登錄，加計最高回饋率超過11％。

舉例來說，凱基銀行存戶王小姐，繳綜所稅時可選擇分8期0利率減輕稅務負擔，同時趁著5月份母親節檔期於百貨公司購買服飾刷凱基現金回饋卡消費滿3萬元，合計可獲得3,300元禮券，再加上繳稅加碼1.2％刷卡金360元，總計可享3,660元超高回饋！

(工商 )