（台灣彩券正舉辦「好事拍拍手」影片徵選活動。圖／業者提供）

台灣彩券提出全新公益形象宣言「讓好事發生」，邀請大眾一同把日常小事變成美好大事，希望在疫後新常態下透過大眾力量，匯集每個人的善意，提倡大眾一同做好事，拉近民眾與公益的距離，27日於各大電視臺及社群平台播放全新公益形象影片「讓好事發生」，同時「好事拍拍手」影片徵選活動也正式開跑！

台灣彩券發行公益彩券自2007年起至今已達14年，以公益為經營核心，持續貢獻台灣社會。台灣彩券公司董事長薛香川表示，14年來，台灣彩券與參與公益彩券的民眾共同挹注累積超過4,000億元的公益盈餘、回饋金及中獎人捐贈，發自內心的笑臉早已刻印在這片土地。

薛香川說，「台灣彩券與台灣人一起進步，更希望為台灣創造優質的社會環境。」2021年台灣彩券以「讓好事發生」重新詮釋公益形象，傳遞販售出的每一張公益彩券，不論最後中獎與否，在台灣的某個角落都能有人因此獲得幫助，善意的永續會讓更多的善意在台灣這片土地綻放。

為了讓每一張彩券可以讓台灣變得更好，作善的循環讓更多的人受益，台灣彩券正舉辦「好事拍拍手」影片徵選活動。

台灣彩券表示，自即日起開跑，總獎項高達100萬元進行活動，分為「影片徵選」與「IG限動濾鏡」，影片徵選活動以「做好事」為題，邀請民眾拍攝1至3分鐘的創意影片，透過影片記錄自己或他人「做的好事」，即日起至5月31日上傳至好事拍拍手活動網站，就有機會爭取最高獎金30萬的大獎；IG限動濾鏡活動則從即日起至5月24日，套用指定IG濾鏡，以「做好事」為題，發布15秒限時動態，並標註#台灣彩券#好事拍拍手與活動帳號@ good_things_action，就可參與週週抽Apple iPhone 12 Pro Max 128G。

台彩表示，除了影片徵選外，自6月1日至21日止歡迎民眾一起參與投票幫喜愛的影片衝人氣，投票者也有機會獲得Apple AirPods Pro以及全家Fami霜淇淋。

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