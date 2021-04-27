壽險市場首季已出現三張百億神單，即國泰人壽的Young飛揚變額年金、台灣人壽的月月好鑫外幣變額年金，與中國人壽的金美好美元利變終身壽險，三張各賣破百億元，合計近370億元，若再加上同款的Young飛揚外幣變額年金，及月月好鑫的新台幣變額年金、外幣變額壽險及新台幣變額壽險，則銷售量更近500億元，占首季新契約保費的18％左右。

目前還有潛力成為第二季百億神單的，應是南山人壽的添美鑽美年利變終身壽險，已有近80億元最接近，估計最快4月、最慢5月就可晉級神單之列；另外元大人壽的元元得益變額年金亦有機會逼近神單之列。

首季明顯是投資型保單的天下，若是傳統壽險，就是美元利變終身壽險，但主要壽險公司在「穩定」獲利的前提下，首季傳統型保單銷售力度不大。

因為資本市場出現史上空前的多頭行情，民眾投資意願大增，許多不知如何投資的民眾就決定用類全委投資型保單，進行中長期投資，今年首季投資型保單新契約保費達1,547.88億元，創史上首季的銷售新高，其中又以投資成份較大的投資型年金，首季銷售近1,255億元，同比成長136％，成長最多。

再加上身故附保證1倍以上的投資型保單3月1日前要停售，所以國壽的Young飛揚系列，首季銷售近200億元，其中新台幣計價的銷售破百億元，另一張則逾90億元，不過，因為已停售，所以確定只有一張是百億元以上銷售神單。

另外就是台灣人壽從去年就熱賣至今的月月好鑫，今年首季外幣計價的年金險又已破120億元，四張合計就逾160億元，加上2020年的銷量，台壽月月好鑫已賣破400億元，算近來銷量最夯的投資型保單，市場人士分析，主要是台壽這張類全委投資型保單有額外撥回機制，最近有觸及，讓保戶極有信心。

中壽的金美好美元利變壽險同樣也是明星級保單，2020年賣破200億元，已是壽險業傳統型保單第一名，今年首季續賣破140億元，依舊是市場第一名，與去年合計已近360億元。

(工商 )