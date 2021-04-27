國產建材實業（2504）27日指出，獨家研發可快篩揪出砂石中的電弧爐碴的「pH值-加速膨脹檢測法」，已獲得內政部營建署認證，將與台灣營建研究院舉辦北中南訓練課程，協助混凝土業者取得內政部營建署合格證書，全面遏止廢爐碴入侵建築物！

為防止所謂的「泡泡牆」，內政部新版預售屋法規於今年元月一日上路，明訂建材不得使用電弧爐煉鋼爐碴。

據了解，除國產建材外，台灣區預拌混凝土同業公會，也已在年初，與亞東預拌混凝土合作，推動另一種「AMS砂石爐碴快篩檢測法」。

國產建材實業研發中心副總楊志強指出，混凝土是由砂石、水泥、爐石、飛灰所組成，砂石占混凝土體積的七成，若摻入廢爐碴，建築物半年就會脫皮、產生如痘痘般的爆點，也就是「爐碴屋」，不能不注意。

楊志強表示，內政部所訂定的「建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴（石）檢測及訓練實施要點」，營造商在各層樓版申請勘驗時，應檢附前次樓版澆置混凝土細粒料中爐碴（石）的檢測報告書送當地主管建築機關備查，且須有訓練合格的預拌混凝土檢測人員共同參與檢測作業，以避免電弧爐碴混入砂石細料之中，確保混凝土品質。

為協助混凝土業者取得合格證書，楊志強指出，將從4月底凱始，與台灣營建研究院聯合主辦，細粒料含爐碴檢測法（pH值-加速膨脹檢測法）訓練課程，以杜絕廢爐碴入侵建築物。

市場則預期，國產建材所推出的「爐碴檢測法」，除可保障混凝土品質安全，也可吸引更多的市場商機，對營運成長也有加分。

(工商 )