周一美股漲多跌少，道瓊小黑，那斯達克和標普雙創新高。周二台股開盤直攀歷史新高，上漲13.73點報17586.02點，電纜、航運、面板多頭持續領軍衝，資產、生醫族群跟進，指數走高漲57點，攀至17630.19點，突破17600再刷新盤中歷史高點，隨後不安感襲擊，大盤壓回平盤忐忑，12:05低見17489.71，高低差140.48點，晶圓雙雄等權值股表現平淡，半導體無力，但光電、金融、部分電子午後穩盤，尾盤大量183億元，敲進台積、台塑、國泰金等權值股，終場指數翻紅收漲23.61點或0.13%，報17595.9點，守不住17600仍續創收盤歷史新高，成交金額4970.72億元，量能創歷史次高。

晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)ADR連2漲，分漲2.38%、5.47%，日月光投控(3711)ADR也上漲5.45%。但權值王台積電多處平盤之下續休憩，早盤一度翻紅至611元，收持平至610元，日月光亦收持平118元；聯電開高翻黑走低，收跌2.1%至60.5元、守住60元關卡。與聯電明舉行法說的聯發科(2454)再創1100元天價後，同樣漲風熄火翻臉，收跌0.47%至1065元。股王大立光(3008)也難守紅盤，低點下探3085元，收跌2.2%至3105元；鴻海(2317)則穩住紅盤，收漲0.85%至118.5元，最高120.5元，但尚未奪回市值第二寶座。其他權值股，台塑化(6505)、南亞(1303)、國泰金(2882)、台塑(1301)、富邦金(2881)、環球晶(6488)、和泰車(2207)、研華(2395)等表現仍可圈可點。

電器電纜族群漲勢在上市類股居冠，類指強勢收漲6.76%，銅期現價高漲，原物料行情走揚，第一銅(2009)、華新(1605)、華榮(1608)、大山(1615)、億泰(1616)、榮星(1617)、金益鼎(8390)、佳龍(9955)等齊飆漲停，大亞(1609)觸及漲停，宏泰(1612)收半根漲停，其中華新爆量登2000年4月以來新高價。傳產的玻陶、航運名列亞季軍，中釉(1809)、建新國際(8367)喜躍漲停，萬海(2615)、長榮(2603)漲幅大縮水，仍守住紅盤收漲約1%，陽明(2609)則觸及漲停高價收漲逾8%；航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)雙雙收漲逾2%；慧洋-KY(2637)、台航(2617)、中航(2612)、志信(2611)均上漲2-7%。化工、生醫、塑膠皆漲逾1%，光電、造紙、營建午後重燃漲火，金融、電子亦同，收漲0.21%、0.01%，橡膠、鋼鐵跌逾1%最劇，水泥、電子通路、百貨也收跌，半導體、電腦周邊收小黑。

友達周四法說，面板雙雄群創(3481)、友達(2409)帶量雙漲近3%，聯手站上30元大關，彩晶(6116)更是強漲8.47%、改寫逾10年高價。特斯拉財報佳交車量看增逾5成，惟和大(1536)、台達電(2308)台系概念股淡定。而漲價題材的鋼鐵股漲勢消風，燁輝(2023)、豐興(2015)、中鋼(2002)等黯淡；春雨(2012)反則漲停登高。奇亞幣挖礦潮，群聯(8299)、廣穎(4973)、十銓(4967)、銘異(3060)、廣明(6188)、華泰(2329)、金寶(2312)等概念股均續吹漲風。

其他個股來看，臺慶科(3357)今日掛牌，大顯身手收漲48.32%、最高曾至182.5元，台火(9902)、農林(2913)、喬鼎(3057)、力旺(3529)、TPK-KY(3673)漲停作收，英利-KY(2239)、浩鼎(4174)觸及漲停。外資讚聲股，信驊(5274)、緯穎(6669)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、欣興(3037)等皆喜孜孜；景碩臉綠，但法人仍看讚後市。十銓全年業績展望佳 盤中股價創歷史新高。

5日RSI為81.10，10日RSI為76.78。9日K值為90.78，9日D值為87.89。20日乖離率為3.65。今日外資(不含外資自營商)買超29.5411億元，投信賣超14.0152億元，自營商賣超14.9752億元，三大法人買超0.55億元。外資連4日買超409.75億元，4月近尾聲，4月以來買超575.62億元，今年以來仍賣超2864.67億元。本周月線可望連拉六根長紅棒，本周為美股超級財報周，市場也關注周三拜登預計將提調高富人資本利得稅政策和周四美Fed貨幣決策。華冠投顧分析師范振鴻表示，大盤後續要看資金動向，指數支撐可觀察4月23日低點17055點，若沒跌破，代表先前大量資金沒被套牢，短線盤勢仍偏多。

富邦投顧指出，配合資金面寬鬆、外資回補持股及技術面偏多等因素，台股再創歷史新高；短期盤勢維持偏多看法，在未出現爆量長黑轉弱走勢前，預期將沿短期均線緩步震盪爬升。

展望後市，重點股呈現輪動，研判加權指數將沿著5日均線攀高，過高後壓回後還會再創高機會，而下檔支撐先看4月22日的1066點；在量能方面，目前成交量均量放大到4,000億至4800億元，若出現大於5000億元的成交量能且收黑則要當心；可以留意面板、驅動IC、航運、鋼鐵等指標股表現。

(時報資訊)