日曜天地OUTLET跨界號召台中在地優質店家限量推出「工作人生甘味券」，集結9大優惠每本價值近5000元，搶在51勞動節前限量推出。（馮惠宜攝）

迎接5月勞動節到來，台中一家OUTLET跨界號召台中在地優質店家限量推出「工作人生甘味券」，集結9大優惠每本價值近5000元，搶在51勞動節前限量推出！並特別集結上班族及各行業職人最愛的30大進口品牌，舉辦「上班族搶購會」，要讓辛苦的勞工朋友以千元有找的預算置裝。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，上班族下班後的小確幸排行榜中，按摩、唱歌、逛街血拚名列前茅，日曜天地OUTLET為讓廣大上班有感紓壓，首度集結台中9大優質店家，將最紓壓的優惠通通收納在「工作人生甘味券」裡，每本價值近5000元，搶在51勞動節前限量推出！

店家陣容包含網友票選全台最美的泰式按摩泰晶殿、Fly high yoga空中瑜珈、台中公園智選假日飯店、在地潮菜丰盛町、龍頭書店金石堂、春日部玩具批發…等，絕對好吃、好買、好放鬆。4月30日起只要是日曜天地OUTLET會員或出示工作名片、識別證即可免費辦卡領取！

另，日曜天地OUTLET4月30日至5月24日召集30大進口品牌舉辦上班族搶購會，SST＆C、嘉裕西服、SISLEY、TOP DO、22 October..等正裝服飾千元有找！從男女正裝服飾、鞋子、包包通通都有，就是要讓上班族血拚同時也省錢有感！」

(中時 )