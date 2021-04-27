中和「浩南哥」下半身狂頂娃娃機 俐落拿3物民眾全看傻

新北市1名男子日前在娃娃機店，趁夾子夾取物品時，不斷用膝蓋撞擊機台，讓物品因搖晃掉落至洞口，也會用大腿不斷「頂」機台，讓圓形物品直接滾落至洞口，以此手法連續獲得3物品，全程遭監視器錄下；業者事後PO文怒罵「中和華新街『鐵膝蓋』」；不過男子的樣貌曝光後，意外引起網友笑說長得像港片角色「浩南哥」。

影片中該男子先是操作抓娃娃機台，疑似是夾子已夾到物品，他索性用腳狂踹機台側邊，讓物品順利從掉落至洞口，成功夾中；另1個影片中，則是夾娃娃機內的圓型物品較好移動，他因此不斷用大腿反覆頂機台，接著在投錢夾取過程中，仍是在夾子夾中時大力踢機台，4分多鐘的影片踢機台高達數10次。

新北市1名男子日前在娃娃機店，趁夾子夾取物品時，不斷用膝蓋撞擊機台，讓物品因搖晃掉落至洞口，也會用大腿不斷「頂」機台。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該男子靠著此「撞擊」手法，成功夾取3個物品，其中2件為圓形物品，因為靠近洞口，機台在大力晃動下即可掉落；男子惡意撞擊機台的過程全被娃娃機店的監視器錄下，事後業者將影片PO上網說「中和華新街『鐵膝蓋』，夾送還不上傳，有人認識他的跟他說他紅了！」貼文之後被轉貼至臉書「爆怨2公社」社團。

許多網友則留言說，「這是竊盜，毀損了啊」、「第一下也太大力了吧」、「可以提告，踢下來那盒就是偷竊」；好笑的是，男子的樣貌曝光後，許多網友則笑說「好像浩南哥」、「應該是力王吧」；據悉若民眾有投幣行為，法律上難以告成竊盜罪，律師因此建議業者，可以在機台旁貼上遊戲規範，如果玩家沒照遊戲規則就可以要求玩家把物品取回，若玩家在遊戲過程中，把機台撞壞也可以提告毀損，保障權益。

(中時新聞網)