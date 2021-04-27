台灣第12例新冠肺炎死亡個案，70多歲男子本月21日陳屍防疫旅館，經採檢後確認為首例防疫旅館猝死且確診為新冠肺炎。第一時間，警方詢問台北市衛生局防疫措施，企劃師稱「非權責機關拒絕介入，應循司法相驗途徑」。檢察官批評，專業的公衛機構不介入，讓警察、法醫陷入染疫風險，衛生局應派人到場監督，不可一昧推卸。

本月3日，70多歲長期居住菲律賓男子入境，持3日內檢驗陰報告搭機，入住防疫旅館，本月21日被旅館送早餐的服務人員發現陳屍屋內，警方獲報後，詢問北市衛生局並製成電話紀錄，企劃師稱，衛生局並非權責單位，請警方循司法相驗途徑，偵查隊、鑑識人員、葬儀人員、法醫、檢察官等人穿上防護衣進入相驗並將遺體放入2層屍袋移置殯儀館。

葬儀社人員為移置大體，竟穿全套防護衣進入分局跑流程，要求偵查隊人員蓋章，嚇得員警大喊「出去！」，葬儀社人員只能站在路邊等候。接著2名偵查隊同仁，又穿著白色防護衣進入辦公室，同仁再受驚嚇，拿著2、3瓶裝酒精沿路噴灑，詢問後才知因飯店櫃檯說「防護衣你們帶來的，不可以丟在防疫旅館，要自己帶走！」員警只好開偵防車返回警局。

地檢署隔天則以法醫研究所提供消毒水全面消毒，法醫以不計入時數的病假進行14日自主管理，工作交給其他人代辦。

但員警詢問衛生局，確認當天有穿戴防護衣，並未直接接觸病原接觸，屬自主管理，只須24小時配戴口罩，且不能請給薪病假。其他同事則卻陷入恐慌，擔心防護衣上沾有病毒，像是偵防車座椅、方向盤都可能，現2人有如「活動傳染源」，只好自費7000多元到台大醫院進行快篩，結果為陰性。

檢察官認為，衛生局是專業的公衛機構衛卻稱是「非權責機關」，而事發地點是高風險染疫的防疫旅館，至少派人在場監督、控管風險。未來，若防疫旅館再有猝死案件，經確認無他殺可能，檢察官可否以「行政相驗」為由不介入！

(中時 )