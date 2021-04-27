美國人口調查與統計局（Census Bureau）26日公布10年一度的美國人口普查結果，總人口僅微幅成長7.4%。

美國人口調查與統計局（Census Bureau）昨（26）日公布10年一度的美國人口普查結果，總人口僅微幅成長7.4%。此次人口普查結果顯示南部、西部人口成長快速，讓眾議院各州代表席次出現大變動，德州等傳統共和黨票倉國會代表席次增加，可望讓共和黨在明年期中選舉中重新拿下眾議院。

路透社報導，美國人口調查與統計局昨日公布10年一度的人口普查結果，全美人口達3億3,144萬9,281人，較2010年成長7.4%，是美國歷史上人口成長第二慢的時期。

報導指出，每次人口普查結果將重新型塑未來10年華府的政治權力，此次結果顯示南部、西部人口成長的速度高於東北部及中部，有利於共和黨鐵票倉增加代表席次，進一步幫助共和黨在明年的期中選舉中，從民主黨手中奪回眾議院失土。

根據美國憲法，眾議院435個席次及每4年選出總統的各州選舉人團票數就是依據各州人口比例進行劃分，各州至少會取得1席國會席次，在每10年一度的人口普查後，各州議員席次將重新劃分。

美國人口調查與統計局（Census Bureau）26日公布10年一度的美國人口普查結果，各州人口消長讓眾議院各州代表席次出現大變動，德州等傳統共和黨票倉國會代表席次增加。

此次普查結果顯示，德州明年將再獲得2個國會席次，佛州、北卡羅萊納州、科羅拉多州、蒙大拿州、俄勒岡州等5州將額外再獲得1個國會席次。相較之下，紐約州、加州、伊利諾州、密西根州、俄亥俄州、賓州、及西維吉尼亞州等7個州將各減少1個國會席次。全美人口最多的加州更是170年來首度在國會失去席次。

報導指出，德州、佛州、北卡州增加席次將足以抹除目前民主黨在國會的微弱優勢，這3州州議會目前都由共和黨把持。維吉尼亞大學政治分析師康迪克（Kyle Kondik）表示，光是重新分配席次，共和黨就能贏得一些席位。共和黨只要在2022年期中選舉中讓5個民主黨席次翻盤，就能重新掌控眾議院。

(中時新聞網)