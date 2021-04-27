為搶攻2023年非現金支付6兆元的市場大餅，萊爾富27日宣布，旗下HiPay行動支付便利更升級，繼台新銀行、國泰世華銀行及聯邦銀行之後，即日起HiPay再新增台北富邦銀行、玉山銀行、中國信託銀行三家合作夥伴，預估將有超過1,700萬名的卡友，多了一種支付新選擇。

萊爾富表示，金管會今年3月訂定非現金支付目標，設為「2023年非現金支付交易筆數成長50％，交易金額達到新臺幣6兆元」，萊爾富看好非現金支付商機，2018年推出會員專屬的HiPay行動支付搶市，並持續增加銀行合作夥伴。

為歡慶新合作夥伴上線，萊爾富指出，即日起至5月18日前，使用HiPay首次綁定富邦銀行J卡、玉山銀行信用卡、中信銀行信用卡，並消費單筆滿100元（菸品、代收、代售、服務性商品除外），可獲得Hi Cafe大杯美式咖啡乙杯（冰熱任選，各銀行限量1萬杯）。

萊爾富並指出，今年3月門市也已開放美國運通卡消費，且36家銀行實體信用卡、簽帳卡皆可使用，不管帶哪張卡到萊爾富都能刷，並同步推出「天天支付日」活動，每週一到週六分別推出不同銀行卡友、多元支付方式的好康回饋，消費者可自由選擇多元支付方式並同時享優惠。

萊爾富觀察，新冠肺炎疫情加速非接觸式消費，據內部統計發現，疫情期間消費者使用非現金支付的比例達近3成，較疫情前多出1成，顯見民眾已逐漸習慣多元的付款方式。目前萊爾富共有63種非現金支付方式，是業界最多。

不僅如此，2018年起推出萊爾富會員專屬的HiPay行動支付，結合「Hi-Life VIP」會員APP，讓會員到萊爾富消費不需帶錢包，只要一支手機，就能輕鬆付款同時累積Hi點。即日起再添三家銀行合作夥伴，讓消費者使用HiPay時可選擇綁定的銀行卡別更多元。

萊爾富表示，據銀行局統計至今年2月的資料，三間銀行的信用卡流通卡數超過1,700萬張，這些卡友在全台近1,500家的萊爾富消費，又多了一個支付新選擇。

(工商 )