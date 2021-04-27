91APP-KY（6741）27日舉辦上櫃前業績發表會，為第一家「虛實融合OMO」新零售軟體雲服務公司，結合「數據Ｘ電商」加值服務，協助零售品牌切入市場。91APP董事長何英圻表示，2020年台灣零售業出現典範轉移，疫情改變既有生活型態，加速實體零售品牌導入OMO新零售的科技與商業模式，91APP預計將於五月下旬正式掛牌，是台灣首家掛牌上櫃的SaaS軟體服務公司。

何英圻表示，1998年踏入電商創業時，當時認為電商將會打敗實體，但現在OMO正在浪潮上，電商不會消滅實體，而是將幫助實體品牌更上一層樓。他表示，接下來20年，將幫助實體品牌提高營運效率與獲利。

何英圻說，台灣電商發展約20年，但在整體體零售的市佔率只有十多個百分比，代表未來還有很大的發展空間。而過去C2C、B2C電商都是由科技公司主導，而非實體品牌，原因是因為在這當中仍有很高的技術障礙，除了線上與線下資料難以打通以外，更延伸到組織的問題。何英圻表示，91APP幫助品牌打通線下、線上的痛點，讓實體品牌切入數位變得簡單好用。

91APP成立於2013年，提供自主開發的三大零售軟體雲，搭配數據導向的電商服務，協助零售品牌從商務雲、行銷雲到虛實融合雲，快速建立自有電商，整合線上線下雙向導流、銷售訂單及全通路會員經營與數據等，以達到OMO營運效益。

91APP自2016年起，GMV與營收連續五年呈現正成長，以2020年來看，91APP全年GMV超過130億元，較前年成長三成，營收規模達到8.75億元，年增31％，而其中實體零售品牌貢獻比例持續成長，在總營收占比已過半。稅後淨利為2.07億元，年增幅度達102％，每股盈餘1.92元。法人表示，隨著營運規模持續擴大，未來營運將有望持續向上提升。

91APP表示，期望上櫃後，借助資本市場的力量，吸引優秀人才、加速產品開發、強化服務能量，並擴展海外佈局。91APP總經理楊明芳表，將持續深化在台灣的研發與營運實力，擴展國際市場，目前香港子公司已展現成效，近期也與馬來西亞第一大開店工具平台公司結盟與策略投資，接下來將積極發展其他亞洲國家市場。

(工商 )