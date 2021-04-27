去（2020）年7月間，桃園市徐姓男子因不滿和吳姓女友感情生變，雙方因此引爆糾紛，心有不甘的徐男，遂於住家接連透過通訊軟體LINE隔空恫嚇，試圖威脅吳女「我會毀掉妳所有一切的」、「再拉妳一起解脫」等語，情緒勒索做法令吳女害怕萬分，趕緊報警處理，並進行提告。面對桃園地方檢察署偵訊，徐男坦承犯行，檢方因此於今（27）日偵結，依家暴恐嚇罪嫌向地院聲請簡易判決。

據檢警調查，桃園市31歲徐姓男子和吳姓女子過去為情侶關係，不過2人感情在去年間出現裂恆，因而鬧出糾紛，不甘心的徐男，遂於去年7月某日，在桃園觀音區住家處，發送LINE訊息給吳女，揚言「我會毀掉妳所有一切的」、「我徐XX爛命一條，死也要拖妳下水」、「再拉妳一起解脫」，瘋狂的用語言暴力，令吳女心生恐懼，因此決定提告，並交出警方兩人8張對話截圖給。

對此徐男坦承犯案，自白與證物相符，檢察官審酌後認為徐犯行已涉及恐嚇，偵結依恐嚇罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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(中時新聞網)