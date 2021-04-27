蘋果再推新色拉抬iPhone 12買氣，遠傳旗下蘋果經銷商德誼數位總經理黃麗容今天表示，iPhone 12紫色款開放預約以來，比去年同款藍色增1.5倍，目前觀察供貨充足，加上紫色符合母親節送禮需求，預估因新色帶動的業績可成長2到3成。

蘋果春季發表會無預警端出「紫色iPhone 12」等系列新品，也讓進入平穩銷售期的iPhone 12注入一劑強心針。根據德誼數位統計，紫色款開放預約以來，比去年同款藍色增加了1.5倍；其中iPhone 12占比約6成，iPhone 12 mini則為4成。

會否出現缺貨盛況，黃麗容表示，目前看來供貨充足，不會有缺貨問題，但紫色新色絕對會對銷量產生挹注，且觀察iPhone 12銷量至今，有效帶動5G升級，雖然過了年還是持續暢旺，目前需求量大，供貨也充足，換機潮有延續效果。

黃麗容表示，紫色iPhone之所以迴響不錯，主要是接近母親節檔期，「新色」成功帶動女性市場目光，也因為全台德誼數位近9成據點座落於百貨及購物中心，可與百貨母親節優惠活動相互拉抬，樂觀看預估母親節檔期業績增加2至3成。

黃麗容表示，今年過年時換機潮挹注，帶動今年首季比去年首季iPhone銷量大幅年增8成，整體營業額則是大幅超過3成。與去年相比，去年第2季正逢疫情爆發，整體銷售較為疲弱，而今年第2季有紫色iPhone 12挹注，狀況會比去年好得多。

(中時 )