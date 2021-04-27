國民黨立委謝衣鳳臉書影片

日本政府13日決定2年後將福島核廢水排入太平洋，引起周遭鄰國強烈抗議，台灣駐日代表謝長廷的言行更引起撻伐。國民黨立委謝衣鳳調出，外交部政務次長田中光12日的質詢片段，田當時答詢稱，日本尚未決定是否排核廢水入海；然台日關係協會秘書長郭仲熙21日答詢時，卻直言田早在12日就知道日本將排核廢水的消息，等於打了田一個大耳光。謝則痛批，蔡政府官員說謊面不改色。

謝衣鳳今日（26）在臉書發表影片痛批，日本副首相麻生太郎滿口保證「福島核廢水喝了也沒事」，卻也不敢帶頭喝；若核廢水真的能喝，那日本政府應該要將核廢水倒入自家水庫，而不是倒入太平洋才對。反觀台灣政府，永遠只會以日本「馬首是瞻」。

謝衣鳳指出，她21日在立法院質詢郭仲熙，日本是否有依據「台日核能資訊交換備忘錄」事先通知台灣，他們即將要排放福島核廢水？台灣外交部是否已經接到通知？郭當時回答：「日方有來通報。」謝再追問：「你確認田次長（指外交部政務次長田中光）在4月12日的時候就知道了，是不是？」郭回應：「是的。」可見日本確實已在4月9日與4月12日兩度通知台灣，將要排放福島核廢水。

對此，謝衣鳳翻出12日國民黨立委廖婉汝質詢田中光的片段，針對日本是否決定要排核廢水入海，田答詢道：「他（指日本）現在還沒有決定吧！」謝痛批，這種斬釘截鐵的態度，顯示蔡政府說謊的面不改色。

不僅如此，謝衣鳳指出，日本《NHK》於19日報導，福島地區的鹿島區海域捕撈到的「許氏平鮋」，有270貝克的放射性銫，遠超過日本所規定100貝克的2.7倍，日本政府目前已嚴陣以待。禁止販售福島魚類。面對這麼大的食安問題，她21日質詢食藥署長吳秀梅是否要超前部署，訂定食品中最大的容許值或是殘留量？吳卻認為這對水域沒有影響，不需要先訂定輻射的限量。

針對吳秀梅的回應，謝衣鳳抨擊，食品安全辦公室是把關人民食品安全的第一線，面對已經出現核汙染的魚類，吳身為食藥署長卻認為「沒有明確影響還要再釐清」、「不用先行訂定水產品的殘留量」；如此，行政院的食安會報就不可能出現，超前部署訂定的「輻射食品的限量」，讓她不禁質疑：「這就是我們行政官員的專業嗎？」

(中時新聞網)