刑事局去年10月破獲史上最大走私子彈案，在高雄經營貿易公司的陳姓男子，受嘉義市體育會射擊委員會委託代理進口霰彈，向中東賽普勒斯共和國軍火商進口RC牌8萬3300顆霰彈，還趁機挾帶10萬200顆義大利制9厘米子彈企圖闖關，被海關攔截，雖然陳男聲稱是國外廠商誤裝寄錯，但雄檢偵結後仍依槍砲罪將陳男起訴。

起訴書指出，該批子彈10月29日從賽普勒斯空運來台，警方會同海關在桃園永儲進口倉棧開櫃查驗，赫然發現原申報核准的8萬餘發霰彈，另夾藏義大利製9釐米子彈9萬9700顆、點38子彈500顆，創下史上查獲數量最多的走私子彈。

陳男落網後矢口否認非法進口手槍子彈，辯稱自己不知道貨櫃內有夾藏其他制式子彈，推說可能是國外廠商寄錯，才會夾在合法霰彈中進口，當時高雄地檢署雖然向法院聲請羈押，但被高雄地院以事證不足釋明為由，讓陳男無保請回。

但檢方追查後發現，陳男案發後不僅刪除與廠商往來的電子郵件紀錄，還多次要求貨運公司重新開立發票，偽造不實運費資料，規避檢警查緝，甚至發現非法子彈數量與廠商「特殊報價」總額相同，認為陳男除了購置合法子彈外，另外再向廠商購買非法子彈，總金額約5.5萬歐元，成本換算台幣僅約185萬元，每顆子彈的成本竟只需要10元左右，若流入民間，陳男將賺取龐大的暴利。

檢方認為，從包裝夾帶方式及數量可以看出，均是刻意裝填，不可能是誤裝所致，且依據陳犯後刪除郵件、要求廠商修改發票，認定陳是為躲避查緝才會修改，案發後還企圖滅證，依槍砲罪將陳男起訴，並見請法官加重判刑，查扣子彈沒收。

(中時 )