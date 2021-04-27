台北榮民總醫院積極推動「公務員廉政倫理規範」，宣導醫護婉謝病患及其家屬送禮，27日舉辦院內去年度廉政倫理登錄績優團體頒獎儀式，由北榮院長許惠恒親自主持，表揚績優團體，鼓勵同仁堅守廉潔立場。

北榮政風室表示，病患及其家屬常因感念醫護人員悉心照顧，致贈財物以表謝意，然而公立醫院人員收禮難免引起廉政疑慮，自「公務員廉政倫理規範」於2008年施行起，北榮即持續推動廉政法規宣導作為。

據北榮政風室統計，北榮員工自2014年起「廉政倫理事件登錄」件數即突破千件，並逐年成長，顯示員工遇受贈財物等廉政倫理事件時，多能依法令積極辦理知會程序。去年度登錄件數更增加至1452件，而醫護人員遇有受贈財物情形，多能先行婉謝後登錄報備，有時不好當場推辭婉拒，事後都會交由政風室辦理知會登錄及退還事宜。

北榮於今天的4月份院務會議中，舉辦績優團體公開頒獎，去年度登錄績優團體計有內科部、外科部、胸腔部、A073病房、A092病房及A161病房等6單位獲獎，由院長許惠恒親自頒發獎狀表揚，期能藉此宣達杜絕紅包文化的立場，打造更為優質的醫病環境。

(中時 )