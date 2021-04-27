每逢假日，新竹市巨城購物中心周邊車位總是一位難求，為改善市中心區停車問題，新竹市錦華停車場將於5月1日重新啟用，屆時可在鬧區提供270格汽車位，讓周邊居民及消費民眾有更充足的停車空間。

市長林智堅指出，錦華街眷村是隸屬國防部所有，由於其鄰近錦華市場與巨城購物中心，眷村拆除後成為鬧區中難得的空閒土地，但過去雜草叢生、環境髒亂、缺乏管理，市府近年規畫了「錦華街變身三部曲」，設置錦華停車場、錦華公園，並打通錦華街33巷6米的計畫道路，解決交通、排水、環境問題，提供居民更良好的綠意休憩空間。

市府表示，錦華停車場位於市中心區精華地段，為國防部政治作戰局委託民間經營，原規畫為2021台灣燈會主燈區，並於去年10月暫停營運。

新竹市錦華停車場將於5月1日重新啟用，屆時可在鬧區提供270格汽車位。（陳育賢攝）

但2021台灣燈會今年1月19日因疫情停辦，市府著手將場地復舊後，將返還國防部，並於5月1日重啟。

國防部政戰局指出，目前已與業者簽約，錦華停車場5月起將重新營運，以提供周邊居民停車使用。

交通處則表示，由於市中心停車需求非常高，市府積極尋找可用空間，將民權路、巨城購物中心旁國有地活化為「民權路停車場」，已於3月31日啟用，提供154格汽車停車格，錦華停車場重啟後可再增加270格汽車停車格，將有效改善周邊停車問題，民眾可多加利用。

此外，市府近年持續推動國有土地活化，已有樹林頭公園、虎林棒球場、大湳雅公園、錦華街停車場與民權停車場等活化典範，未來也將持續與國公有土地機關合作，創意活化閒置空間。

(中時 )