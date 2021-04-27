宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭橋是一座有歷史、有文化、有故事的一座橋，她廣邀鄉親拍攝宜蘭橋，有機會能抽中舊橋遺構琢磨而成的文鎮。（李忠一攝）

有80年歷史的宜蘭橋今年初通車，橋下廣場等工程日前竣工，今天（27日）宜蘭縣長林姿妙前往視察，宜蘭橋改建拆除舊橋時，部分遺構製成文鎮，林姿妙廣邀鄉親拍下宜蘭橋照片，就有機會抽中值得珍藏的文鎮。

宜蘭縣史館館長廖英杰指出，宜蘭橋前身是1925年完工的木構橋，因結構受損改建水泥橋，直到1968年擴建，但宜蘭橋的特殊之處，在於擴建時還留下1939年的建築樣貌，只是擴大橋面，得以見證日本的建築工程技術。

廖英杰表示，經文資審議會討論後，認為宜蘭橋見證宜蘭城的發展，是宜蘭城往北的重要道路，且保留1939年的結構，在不影響通洪的前提下保留一座橋台、橋墩，文化局在橋台旁設置解說牌，1968年的橋名牌保留在南岸綠帶。

交通處表示，宜蘭橋的橋上、橋下空間等工程4月12日全部竣工，目前正在驗收，驗收後移交宜蘭市公所；橋下約有450坪休憩空間，也增設停車空間，並且利用空間設置洗手間，以提供民眾更方便、友善的休憩環境。

林姿妙表示，宜蘭橋是有歷史、有文化、有故事的一座橋，新橋提供安全回家的路，縣府重視歷史，也因此設置解說牌讓鄉親了解宜蘭橋的故事，也歡迎鄉親拍攝宜蘭橋照片，有機會抽中文鎮。

縣府表示，文鎮是拆除舊橋時經琢磨製成，縣府準備100份文鎮提供民眾珍藏，5月12日前選擇一張拍攝宜蘭橋現況照片，並上傳到網址https：／／reurl.cc／a5m8Yl參加抽獎，5月18日中午前縣府交通處網頁公布獲得名單。

(中時 )