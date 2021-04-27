彰化縣環保局啟動科技執法，4月1日藉由監視器電眼取締濫倒不法等違規汙染環境案件，半個月來取締達90件，令人吃驚的是，其中竟有30件是大車司機或副駕駛隨地便溺，比例高達3成；將依《廢棄物清理法》告發開罰1200元到6000元罰緩。

為了維護環境整潔，彰化縣環保局出動9支移動式監視設備，機動在全縣各違法熱點取締汙染環境行為，濫倒廢棄物、亂丟垃圾、菸蒂，甚至隨地便溺全都錄，違規者一律開罰。環保局呼籲民眾勿以身試法，民眾也可利用手機、攝錄影器材或行車紀錄器，拍攝隨意亂丟垃圾的車輛車牌，向環保局檢舉。

彰化縣環保局科技執法上路半個月來，透過加裝移動式監視設備，錄下不少民眾違規亂丟垃圾、亂丟菸蒂，甚至亂吐痰吐檳榔汁等，還有不少人遛狗卻不清便，違規張貼小廣告，通通被清楚錄下開單告發。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

執法半個月以來，從亂丟垃圾、吐痰或檳榔汁、違規張貼小廣告、遛狗不清便，甚至司機下車隨地便溺等，不管白天、晚上都錄得一清二楚。包括北斗交流道匝道口附近，同一名大車司機白天亂尿尿、晚上亂丟垃圾；還有名女性副駕駛被清楚錄下在彰水橋靠車頭車輪掩護，在橋邊蹲下尿尿畫面。顯示仍有不少人缺乏公德心，生活素養不足。

環保局指出，環境整潔是一個城市進步跟人民素質提高的表徵，科技執法主要是針對重大違規，卻意外發現隨地便溺情況嚴重，包含交通貨運公司、靠行車輛或自用小客車駕駛，其中半數來自外縣市，部分違規地點附近都有加油站、公廁等，呼籲駕駛勿心存僥倖。

彰化縣環保局今年4月以來啟動科技執法，短短半個月就取締達90件，有輛外縣市交通公車大車被監視器拍下在彰水橋邊臨停，讓女副駕下車靠著車頭掩護當眾在路邊蹲下尿尿。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

資深貨運行業者無奈表示，高速公路被抓到隨地便溺罰金更貴要3000元，早年都是員警趨前上來開單，如今監視器太普及，雖然提醒司機盡量不要這樣，但出外人三不便，有時候內急實在沒辦法，一張罰單可能就抵掉他們大半天工資。

一名年輕女駕駛則說，做這行有時真的沒辦法臨時找到有廁所處停靠，而且長途開車時間若沒算好，很多同行都會為了貪圖方便省時間隨處找地方尿尿，確實觀感不佳；多數專門跑長途的駕駛車上都會自備可尿尿的工具，避免汙染環境。她也忍不住批評，用監視器取締開罰這種事，實在有點拿大砲打小鳥，未免太過嚴格。

(中時 )