泰福-KY(6541)下午舉行法說會，執行長陳林正指出，正一步步朝收割期邁進，旗下生物相似藥TX01，正與FDA溝通，目前查廠日期或方式，還沒有正式答覆，預計5月20日前有機會得到較為準確的訊息，將持續準備銷售計劃，TX05已完成與FDA的藥證送件會議，現在全力以赴希望能夠在7月把申請藥證文件送進FDA。

陳林正強調，未來1~2年，公司絕大重心會放在TX01及TX05，將用超過9成的資源和時間把這兩項產品推進市場，並成功的銷售。他指出，目前工作重點，TX01做FDA查廠的準備，而上市銷售及市場推廣就緒，另外，TX05申請藥證，並持續推動TX04的進度。

陳林正說，最近一次TX01和FDA討論的會議內容是在三週之前，FDA十天內有給了11個意見，希望補充回答，這個通常是BLA申請中很常見的事，目前FDA針對TX01查廠是否有決定查廠日期或方式，還沒有正式答覆，泰福目前還在等待當中，至於是採線上查廠還是那一種模式，還不清楚，現在只能知道是部分會到現場查廠。

在TX01銷售布建方面，陳林正說，已簽下三大通路商，鋪貨率將占全美市場至少90%，並與通路簽約以協助送貨及開發票等，而在執照方面，已取得全美2/3州銷售執照。至於在客戶方面，將會訂定合約以便讓泰福產品能打入70%以上的醫院及55%以上的癌症專科醫師，並深耕與key accounts的合作關係。

(時報資訊)