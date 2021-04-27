部分企業財報未能符合投資人的高度預期，以及日本近日重新加緊封鎖管制下，日股周二收低。

周二日經225指數收跌134.34點或0.46%，為28991.89點，跌破2萬9000點。東證一部指數跌14.60點或0.76%，為1903.55點。關於日銀維持政策不變，高度符合市場預期，市場對此無太多反應。

日經在今年稍早攀升至近30年來的高點，當時市場預期，在四月之時，經濟可望回復到正常狀態。

第一三共跌3.5%。該藥廠提出當前本財年的展望，低於預期。Hulic跌4.4%；該地產開發商未能達成財測水準。

即使獲利強勁且情況意外好的公司，也無法免於遭拋售；例如相機和醫療設備供應商佳能未能維持早盤的漲勢，跌1.3%。

即使因比特幣上漲報出獲利飆升，線上證券經紀商Monex仍跌1.5%。

獲利報告為正面表現的企業，股價未能上漲，表示投資人對企業的期望過高。而日本不平穩的公共衛生情況也壓制了市場情緒。日本政府在上周末實施第三次封鎖管制，而前一次的解除封鎖，才僅為一個月前。

然仍有正面收漲的企業。NEC網路系統因樂觀獲利表現而大漲4.8%。再生能源公司大漲18.7%；收盤並比IPO發行價高出21.3%。

(時報資訊)