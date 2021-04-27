養小孩不但花錢，還要花心力，想要養出富小孩，就要從小培養孩子的FQ（Financial Intelligence Quotient）即財務智慧商數。i玩錢兒童財商教育平台創辦人馬哈老師對財商下了一個定義：「財商＝正確的金錢觀念＋投資理財的能力」，財商高代表管理金錢的能力好。

馬哈老師認為，提升FQ只要做到兩件事，第一件事是灌輸孩子正確的金錢觀念，第二件事情是培養投資理財的能力。灌輸孩子正確的金錢觀念，可以從讓孩子懂得金錢的價值、養成正確的花錢態度，以及管理好自己的錢著手，父母可以陪孩子一起做「需要跟想要購物清單」及「零用錢預算表」，透過親子做練習單的共學過程，達到一起成長的目的。

至於培養投資理財的能力，馬哈老師特別強調投資理財的範圍很廣泛，不單指學習投資買股票而已，了解各類金融商品跟服務（銀行、股票、基金、ETF、保險、信用卡等），認識風險與金融詐騙，以及人生各階段的財務規劃都包含在內。

為協助父母了解孩子FQ等級，及成為富小孩的潛力有多高，台北市政府贊助的i玩錢兒童財商教育平台推出「i玩錢FQ大冒險活動」，鼓勵大人帶小孩一起挑戰FQ冒險測驗，最高有機會獲得萬元的獎學金。活動網址：https://www.richkid.com.tw/fqgame

(時報資訊)