通車典禮缺席，前交通部長林佳龍臉書發文貼出他搭台中捷運的照片。（摘自林佳龍臉書／盧金足台中傳真）

台中捷運綠線25日舉行正式通車典禮，蔡英文總統、前總統馬英九等人都出席，獨缺前市長林佳龍，他27日在臉書發文感謝前總統陳水扁及前行政院長游錫堃2002年，將台中捷運列入「挑戰2008六年國家發展重點計畫」。由於藍綠掀起捷運到底是誰蓋的爭議，林佳龍這篇貼文也為捷運「有功人士」加列陳水扁。

因台鐵太魯閣交通事故下台的前交通部長林佳龍在臉書發文表示，搭乘台中捷運，這座我心中偉大的城市，終於等到了這條軌道。許多人說我們等了13年，但事實上，中捷從無到有，已經過了20年。

他說，歷史都有一個起點，要感謝前總統陳水扁，在2000年提出擘劃台中「三個第三」，包括第三個科學園區、第三個國際機場、及第三個直轄市，於是2001年有了綠線捷運的計畫核定，前行政院長游錫堃在2002年，將台中捷運列入「挑戰2008六年國家發展重點計畫」。

林佳龍以「遠見，是國家進步的動力，也定義了城市的格局」表示，交通建設絕對是城市繁榮的關鍵。有幸能在2014-2018年間，為台中服務，加碼爭取捷運藍線列入前瞻基礎建設計畫中，擴大中捷的服務。

他指出，BRT影響了藍線的核定，將其改為優化公車系統，作為繼續爭取藍線捷運的條件。交通部長任內，佳龍也加速核准台中捷運綠線營運及延伸，還有捷運藍線、機場捷運及大平霧捷運等路網計畫。

「現在，山線鐵路豐原到大慶段已經高架化，下環微笑線成功到追分段也已完成雙軌化」，林佳龍強調，海線雙軌高架化若能達成中央與地方共識，未來再將大甲與后里的鐵路串聯，快速帶動北台中開發，促進都市發展，也促進交通平權，相信能帶動台中的鐵道運輸與觀光。

當年規劃山手線環狀路網，盼搭配捷運綠線及藍線構成的十字軸線，類似日本東京山手線發展模式，仍期盼能被實現。

林佳龍說，感謝盧秀燕市長的邀請，雖未能出席通車，但心與台中市民同喜，我們知道這是台中的希望，也是希望的台中。他期許中捷在安全的基礎上，便利乘客幸福生活的每一天。

(中時 )