防疫指揮中心指揮官陳時中過去對「疫苗護照」的態度是質疑科學證據不足，可能用檢驗取代疫苗護照，昨天卻突然改口稱要展開疫苗護照的試辦計畫。國民黨團書記長鄭麗文酸陳時中自打臉，過去目光短淺，差點陷台灣於鎖國困境中。

鄭麗文表示，陳時中過去堅持以「採驗報告」取代「疫苗護照」，卻突然說法180度大轉彎，要開始試辦「疫苗護照」計畫，打臉自己先前的說法，這是為什麼呢？

鄭麗文指出，隨著新冠疫苗施打率越來越普及，加入疫苗護照、使用旅遊泡泡的國家會越來越多，世界衛生組織更擬定要以「疫苗護照」做為「各國之間往來的證明」。而不使用疫苗護照的台灣，最終會成為被排除在外的邊緣國家，來台程序太繁瑣，讓遊客不想來，沒有國際認證的疫苗護照，我們也出不去。

鄭麗文批評，陳時中仗著國內沒有嚴峻疫情，做出如此目光短淺的錯誤政策，差點要陷台灣於鎖國困境中。鄭質疑，從疫苗的採購，到防疫的準則，全都是陳時中一手遮天做的一切決策，不接受任何監督， 導致我國在防疫下半場已經出現許多紕漏，完全是「超級落後」， 難道接下來還要全部由陳時中一人負責嗎？

鄭麗文質疑，蔡政府連太魯閣號事故上香都要派陳時中出來，請問蔡英文政府是在造神嗎？若及早另組「專業疫苗採購國家隊」，我國現在不會只有少少的AZ疫苗，若及早規劃疫苗護照，完善旅遊泡泡相關計畫，我國台帛泡泡不會如此慘澹，參團率不到三成，接下來的新加坡、越南旅遊泡泡若不吸取教訓，難道不會重蹈覆轍嗎？

(中時 )