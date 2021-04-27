溪頭螢光派對，還可品嘗凍頂好茶。（鹿谷鄉產業觀光促進會提供／廖志晃南投傳真）

溪頭自然教育園區與鹿谷鄉產業觀光促進會，廣邀溪頭地區飯店業者攜手合作，舉辦「溪頭螢光派對」，從4月30日到5月底，除了欣賞螢火蟲專業導覽、品茗，每天晚上都舉辦森林音樂會。

溪頭自然教育園區即將進入螢火蟲大爆發的季節，今年除了入住溪頭園區內的旅客，一般遊客也有機會夜間入園賞螢，感受光害少密度高的優質賞螢環境。

溪頭自然教育園區表示，溪頭因海拔關係，賞螢活動比平地晚一點，園區內光害少、環境適合螢火蟲繁殖生長，因此不僅能賞螢還能與螢火蟲近距離接觸，讓人有置身於「螢」河的感覺。

今年「溪頭螢光派對」將持續整個月，讓大家進入溪頭教育園區賞螢，及認識森林的夜間生態，在森林裡享受微風輕拂，聆賞音樂，還能躺在野餐墊上仰望星空，讓身心靈得到最大的滿足；還有凍頂茶席，讓遊客在茶鄉喝好茶，品嘗茶湯的美好滋味。

溪頭螢光派對期間，每天晚上6點到8點舉辦森林音樂會，竹山鎮及鹿谷鄉民眾憑身分證免費進場。賞螢生態導覽、茶席體驗及活動套票購票資訊，詳見「南投好好玩」購票網，網路購票後，當天憑QRcode至溪頭自然教育園區第一停車場入口處服務台，兌換實體票券。

賞螢導覽以團體集合入園，每天晚間6點半、7點、7點半，共3場次，憑票券提前至服務台報到集合。凍頂茶席體驗每周五、六晚間6點半、7點半、8點半，共3場，每時段限額15位，全程約45分鐘，購票後請先線上預約登記。

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