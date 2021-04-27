大陸近幾年以養老金為代表的長線資金加速入市，公布最新統計來看，基本養老保險基金最新委託投資合約規模1.25兆元（人民幣，下同），到帳1.07兆元。而目前正值A股上市公司第1季季報揭露期，作為重要機構投資者的基本養老保險基金組合出現在林洋能源、三峽水利、華貿物流等多家上市公司的前10大股東名單之列。

大陸人社部26日舉行2021年第1季新聞發佈會。據《證券時報》引述大陸人社部政策研究司司長、新聞發言人盧愛紅指出，大陸所有省份均啟動基本養老保險基金委託投資，合計合約規模1.25兆元，到帳金額1.07兆元。

而隨著大陸國內人口老齡化進程的加快，確保養老金資金順利運行成為了近年來有關部門的發力重點，其中就包括基本養老保險基金委託投資工作。截至2020年底，所有省份基本養老保險基金委託投資合同約模為1.24兆元，到帳金額1.05兆元。

(旺報 )