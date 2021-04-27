Gogoro於 2 月推出 Gogoro VIVA MIX挑戰125cc 等級大眾機車市場後，今 ( 27 ) 日再推出多種升級車款積極搶市。新車款在「安全、方便、性能、選擇、質感」等五大面向全方位提升，全新車款包含新推出的 Gogoro 2 Premium 與 Gogoro 3 Premium，以及升級版 Gogoro S2 或 Gogoro 2 Delight，消費者可享價值超過萬元的多項配備升級且不加價！此外，在軟體、服務及資費部分也都同步推出升級方案，新舊車主都能體驗Gogoro新魅力。

【安全升級「主動式智慧安全系統」讓騎乘更安心】

在安全升級上，Gogoro 2 / S2 成為在普通重型機車級距升級標配 TPMS (Tire-Pressure Monitoring System) 內建整合式胎壓偵測器的車系，騎士可透過儀表板或 Gogoro App 實時觀測胎壓，提升騎乘時的安全性。除了 TPMS，Gogoro 的雨天智慧模式，在天候不佳時主動調整扭力輸出，讓用戶在溼滑路面上騎行更加安全。新車款更加裝了中柱感測器開關，車主在立起中柱時車輛會自動熄火，用車更安全便利。

而性能升級方面，Gogoro 2 / 3 車系全面搭載同級唯一 7kW 以上、水冷馬達數位動力系統 (Gogoro S2 / S3: 7.6kW, Gogoro 2 Premium / Delight, Gogoro 3 Premium: 7.0kW)，全車款皆配備「方格旗」競速模式，每次起步、加速更加有感；除了更高的動力標準外，Gogoro 2 / 3 也全面換裝輕量化鋁合金輪圈，減低 15%-28% 重量的新款式輪圈，讓操控能更精準、靈活，騎乘體感也更輕盈。

【選擇升級 導入全新 FLO DRIVETM 皮帶傳動系統與黃金鏈條】

在 Gogoro S2 高階性能車款上 (Gogoro S2 與 Gogoro S2 Café Racer)，搭載岳盟最高等級 AM 428EX 黃金鏈條，動力隨傳隨到同時也更為耐用。深受 Gogoro VIVA MIX 車主喜愛的 FLO DRIVETM 皮帶傳動系統，也首次搭載到 Gogoro 2 Premium、 Gogoro 2 Delight 和 Gogoro 3 Premium 等車款，FLO DRIVETM 導入汽車等級規格、材質與精密測試的特殊斜齒設計，同時搭配國際大廠 Gates 碳纖維皮帶，讓騎乘感受更滑順、運轉噪音更低、動力傳輸更耐用、保養更輕鬆。

【方便升級「智慧騎乘輔助系統」讓騎乘更便利】

在新車款發表的同時，Gogoro 也將 iQ System提升至 6.5 版，即便是最早期購買的 Gogoro 1 / Gogoro 2，都可以在更新 Gogoro App 後，透過 iPhone 的 Siri 進行語音控制，找尋車輛更輕鬆，還可查詢最近換電站點、甚至上鎖、解鎖車輛。另外，iQ 6.5 Keyless 功能增添「車庫模式」，不需多把鑰匙，一隻手機即可操作同一帳戶下多輛 Gogoro 智慧電動機車。

這次新車款全數標配「倒車輔助」功能，讓車主在擁擠的停車位中，一鍵輕鬆地移車。Gogoro 2 / Gogoro 3 新車款皆採用彩色儀表板，無論白天夜晚的騎乘資訊都能清晰呈現；也一併升級搭載「過彎感應方向燈」，在轉彎完成後方向燈會自動熄滅。此外，Gogoro S2 / S3 性能車款也全新導入「賽道碼錶模式」，於賽道奔馳時可紀錄、顯示每一單圈的耗時。

【質感升級 金屬質感塗裝更加洗練沈穩】

Gogoro 新車款中增加不少「質感」新色，Gogoro 2 Premium 提供「晶鑽白、晶鑽灰、晶礦銀」等三種亮面金屬塗裝新色，而 Gogoro 2 Delight 則導入「星璨粉、星幻白、星耀灰、星礦銀」等四種霧面金屬質感配色；Gogoro S2 除了原本受歡迎的石墨灰色之外，再新增「光晝白、光譜藍」兩款新色。Gogoro 3 Premium 也全新開發兩種特殊漸層色，分別是「暮光灰、暮光綠」。新車款都搭配 Premium 專屬音效，多變的風格與顏色搭配可任選。

Gogoro 2 Delight加入「星璨粉、星幻白、星耀灰、星礦銀」等四種霧面金屬質感配色。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）

Gogoro 2 Premium「晶鑽白」新色。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）

Gogoro 3 Premium「暮光綠」新色。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）

Gogoro S2「光譜藍」新色。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）

【Gogoro 售後服務全面升級】

Gogoro 提供業界唯一兩年保固內「免費道路救援服務」，讓車主獲得安心保障；另外車主可透過 Gogoro App 預約回廠保養服務，若無法成功預約未來 3 日內六都服務中心的時段，Gogoro 將於預約時段進場維修完成後，提供 200 元配件折扣金。即日起至 6 月 30 日，凡 Gogoro 車主回廠升級 TPMS 內建整合式胎壓偵測器或 EK / DID 黃金5鏈條，均享有 88 折優惠。

傾聽用戶的反饋與需求，Gogoro Network 宣布自 6 月份起實施的三大好消息：

一、免費「性能提升」：所有 PBGN 車主（「騎到飽」資費用戶除外），都可免費自行開啟原價每月 $249 / $99 的「性能提升」服務，愛車將釋放更強扭力，享受每次起步的加速快感。

二、資費未使用完畢之里程、電池使用費折抵金「遞延抵扣」：以里程、安時計費的非「騎到飽」資費方案，若上一個結帳週期未用完的里程或電池使用費折抵金，將會自動遞延至下個結帳週期，折抵下個結帳週期超出資費方案內容之用量，遞延里程或電池使用費，只能下個結帳週期內進行抵用。

三、全新「高用量自由省」資費方案：新推出的「高用量自由省」方案，只需月繳基本資費 $1,199 元（多顆電池）或 $499 元（單顆電池），即可享有 $3,000 或 $1,300 的電池使用費折抵金；若綁約 18 個月，基本資費更降至每月 $899（多顆電池）或 $399（單顆電池）。「自由省」資費享有無限次數電池交換、免費性能提升、動態折價與里程或電池使用費折抵金遞延抵扣等諸多優惠。

(科技)