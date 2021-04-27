第51屆全國技能競賽南區分區技能競賽結果出爐，公東高工培訓選手於漆作裝潢、粉刷技術與乾牆系統、建築舖面、門窗木工、家具木工、砌磚等6職類創佳績，共計奪下2金、4銅，另有11名選手分別獲得第4名、第5名及佳作共17面獎牌的好成績，展現實力晉級全國賽。其中漆作裝潢類的林毓芊與粉刷技術與乾牆系統職類吳東陽，兩人分別一舉拿下南區分區賽第1名，終於如願以償晉級全國賽。

去年在南區分區技能競賽中得到第4名的漆作裝潢類選手林毓芊，為能順利拿下今年金牌，將挫折轉化成進步成長的動力，憑藉自己的堅持與毅力，她將練習時間拉長，並在訓練老師謝明津的指導下，把練習題目做更多變化，將有可能出現的設計樣式反覆做練習，做足準備，一舉拿下南區分區賽漆作裝潢職類第1名，以優異的成績晉級全國賽。

第51屆全國技能競賽南區結果出爐，由公東高工奪下17面獎牌。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

第51屆全國技能競賽南區結果出爐，由公東高工奪下17面獎牌。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

粉刷技術與乾牆系統職類的吳東陽，在父親的鼓勵下加入全國技能競賽選手行列，他在訓練老師鍾學明的指導下，去年已在南區分區技能競賽中獲得第3名，為求技能精進，自我期許甚高，不斷調整練習的作品，並加快製作速度與節奏，同時向去年全國賽冠軍選手、也是學長的林暐宸請教，更自行研發其他題目來練習，順利獲得南區分區賽粉刷技術與乾牆系統第1名的好成績，也順利晉級全國賽。

公東高工校長黃淑英表示，台上1分鐘、台下10年功，只有經歷長期的累積與淬鍊，才能在競賽中脫穎而出，唯有付出努力，挑戰自我，才有機會成為專業領域上的佼佼者，今年公東高工共培訓了8個職類的選手參賽，選手們在南區分區技能競賽中共有13人順利進入全國技能競賽決賽，希望接下來選手們都能在全國賽勇奪佳績，爭取技職界全國最高榮耀。

(中時 )