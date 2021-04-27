台中一名7旬老翁，上月底接到自稱電信公司語音來電，聲稱他積欠電信費未繳納，若不繳清將進行停話，緊接著自稱165反詐騙專線警官來電，告知李翁共欠3萬元話費，並涉及一起綁架案，歹徒利用他的帳戶領走贖金270萬元，且被害人至今未獲救，案件已移由台北地檢署檢察官審理，要他當天下午出庭。

李翁接著又接到自稱黃檢察官來電，聲稱案件需人保或物保，物保要30萬元，若有定存須領出交由金管會「監管」，待案件偵審後匯回，並要求至附近超商收取「台北地檢署公整科收據」傳真，心急如焚的李翁依對方指示，陸續匯款115萬元到對方指定帳戶，並向行員聲稱匯款是為了還之前向朋友借的醫療費用。直到前幾天李翁又接到假檢察官來電，要求他拿房屋所有權狀貸款200萬元，李翁才拿著相關資料到派出所詢問，才知道遇到假檢警詐騙。

南部另一名7旬鍾姓婦人，日前接到銀行來電表示要談保險理賠事宜，並聲稱她的帳戶遭凍結，接著有一名自稱台北地檢署黃檢察官來電，指鍾婦須繳一筆「資金控款」，才能解除涉及的刑案，鍾婦遂立刻匯款48萬元到指定帳戶，匯完又到超商收取假檢察官傳真的「台北市地檢署監款科收據」，直到後來撥打地檢署電話確認，鍾婦才驚覺遇上詐騙。

警方提醒，詐騙集團以假冒公務機構詐騙會有3階段詐騙話術陷阱：

1、 先假冒公務部門、電信公司或健保局人員，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡及申辦電信並欠繳電話費。

2、 轉接給假警察，聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，且偵查不公開要求當事人不得透露。

3、 再轉接假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「收取資金控款」、「監管帳戶」。

4、 要求到超商收取地檢署「監款科」「公整科」等傳真收據。

刑事局呼籲，檢警不會監管任何人的帳戶，更不會要求收取現金或存簿，民眾聽到「身分遭冒用協助申請資金公證」、「收取證物款項」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙。積欠健保、電信費用會以紙本通知繳費，檢警更不可能用電話做筆錄及傳真公文。

(中時 )