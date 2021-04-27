高雄興達港發展離岸風電產業，在海洋科技產業創新研發中心、以及海洋科技工程人才培訓及認證中心之後，「海洋科技產業創新專區離岸工程中心」27日動土，最後一塊拼圖將完成，高雄海洋產業可望向前邁大步。

「海洋科技產業創新專區離岸工程中心」27日舉行動土儀式，由經濟部主任秘書陳怡鈴擔任主祭，陳其邁受邀持鏟見證，該中心預計2023年12月完工營運。

陳其邁致詞指出，打造2025非核家園或是百分之二十的綠電，發展離岸風電屬於最重要的核心之一，離岸風電從科技創新、人才培育、以及整體研發工程技術，中央與地方加速整合執行，離岸工程中心可謂最後一塊拼圖。

他說，「海洋科技產業創新專區離岸工程中心」完工之後，將整合先前已落成的海洋科技產業創新研發中心、與海洋科技工程人才培訓及認證中心，超前部署能源政策，共同打造高雄為海洋產業重鎮。

陳其邁表示，高雄市政府配合整體海洋產業發展，除了園區的開發之外，更重要的是，茄萣、路竹地區整體未來新進產業帶來的就業人口，周邊道路都市計畫變更、公共服務的提供、捷運明年紅線延伸線及過去延宕開發的興達港，皆加速來建設，打造茄萣、路竹地區成為宜居就業的海洋發展重心。

高雄海洋局表示，離岸工程中心將提供國家級模擬實海域的試驗場域，鏈結海洋技術產業，落實技術本土化，從材料、設備機組件甚至驗證測試機構，提供海洋科技產業最完整產業聚落，而高雄的海洋科技產業、5G AIoT產業及開發中的橋科，將成為未來整個產業發展三大重點。

(工商 )