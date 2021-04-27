親人的情緒勒索，究竟該如何面對？一名女子向律師呂秋遠傾訴，母親嚴重親情勒索家人近30年，想要有自己的生活又被怨不孝，不知該怎麼辦。呂秋遠認為這名「孝女」是受害者也是加害者，30年了早就仁至義盡，「為什麼你往後的人生還要陪葬在她的需求裡？」。

律師呂秋遠臉書PO出一名女子的故事，女子傾訴，母親嚴重親情勒索家人近30年，一旦不接受，她就會又自殘又吞藥，清醒後又指責是家人害她病這麼嚴重。女子說「人生太難了，要怎麼為自己而活呢？總被講不孝到覺得是不是真的自己很不孝。」。

女子困惑：「是不是就只好放手尊重她的決定？但要是後來又清醒了，一定又要說我們很無情，就真的看她這樣不管她。我們該怎麼辦？」。

呂秋遠點醒女子「你是受害者，也是加害者」，「你們有自己的人生要過，但是卻讓她無限制的在你們身上吸血，只因為她是你的媽媽，你不覺得太荒謬了嗎？」。

呂秋遠認為：「三十年了，你早就仁至義盡，從小在她的影響下，沒有走偏走歪，已經不錯了，為什麼你往後的人生還要陪葬在她的需求裡？」。並勸女子「果斷的離開，不用對她瞻前顧後，或許才是最好的選擇。畢竟，有些事你永遠不必問，有些人你永遠不必等。」。

不少網友看完PO文心有戚戚焉：「呂律師說的沒錯，遇到這種老人如果逃不離的話，等她發生什麼事，真的是鬆一口氣」、「如果真的發生了，不是成功了就是失誤了，大家都解脫了，雖然好像很冷血，但是至少大家都輕鬆了，不需要愧疚，因為她走了她選擇的路，只需覺得惋惜就好」。

影音媒體「一件襯衫」創辦人、網紅作家黃山料也回應：「其實我一直這樣認為，『所謂家人』並不是有血緣關係就叫做家人。若因為有血緣關係，就肆無忌憚消磨彼此、傷害彼此，家人最終也只是路人而已。我們不如養隻貓當作家人，還幸福一點。當然，若傷害你的人能夠理性溝通，互相修正，那就好好磨合。爸爸、媽媽、血緣關係，都只是枷鎖。愛不是血緣來定義的，愛是珍惜出來的。」

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