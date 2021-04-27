全台公路8景第1名的國道6號「橋聳雲天」，橋墩達70公尺、高逾23層樓，高架橋下水泥叢林，經過兩期施工，花費逾4000萬元打造的綠雕園區，將成為吸引更多海內外遊客造訪的新樂園。

縣長林明溱27日邀請高公局總工程司康志福、立委馬文君，副縣長陳正昇及祕書長洪瑞智等人會勘綠雕公園。

林明溱指出，綠雕公園蝴蝶翩翩起舞，還有及盛開的百子蓮、生機盎然的水杉等植栽，以及台灣黑熊、石虎及福龜等大型綠雕造景，令人非常愜意。

林明溱感謝高公局的支持與協助，同意縣府利用橋聳雲天高架橋下的空間，打造綠雕園區，目前已初見成果，後續包括園區滯洪池擴充蓄水功能，及入園酌收清潔費等事宜，還需要高公局持續協助，更需要縣籍立委支持縣府規畫的管理營運方案，促成中央與縣府協力合作，讓橋聳雲天綠雕園區，成為國道高架橋下空間利用的最佳典範。

南投縣長林明溱（右四）及立委馬文君（右三）等人，27日會勘橋聳雲天綠雕公園。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

康志福肯定縣府將國姓交流道高架橋下空間綠美化的用心與成果，並強調會全力協助縣府提報的相關方案與需求，除依規定加速審查、盡力促成。

馬文君說，高公局是橋聳雲天綠雕園區主管機關，縣府把園區打造的美輪美奐，也是高公局的傲人成果，希望高公局能與南投縣政府合作，讓橋聳雲天綠雕園區盡速啟用，成為觀光新亮點，並永續營運發展。

橋聳雲天所在的福龜村長邱昌賢及國姓農會總幹事葉榮鑫都說，橋聳雲天綠雕園區是帶動國姓鄉觀光的全新火車頭，但園區租金每年70萬元，而且不能收門票、設置攤販區等營利行為的規定，將是園區自給自足經營的障礙，希望中央能重視地方的困難，在合法的範圍提供協助。

(中時 )