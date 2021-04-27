中光電(5371)今天召開線上法說會，兩大產品線第2季雖然仍受零件短缺、海運貨櫃仍舊緊張影響，但因宅經濟、教育及運動賽事等帶動需求，節能產品第2季出貨量可望季增1成左右，高成長來自於電視背光模組新產品出貨，電視產品出貨量預估季增4成；影像產品預期第2季整體出貨量可望較第1季成長2成。估計整體第2季毛利率可望維持第1季水準。

中光電第1季營收100.23億元，由於傳統淡季以及供應鏈與航班短缺影響，季減13％，年增20％，合併毛利率較前一季17.5％減少1％至16.5％，但較去年同期15.8％增加0.7％，主要稼動率提升及營收增加，歸屬母公司股東之淨利為3.86億元，季減7.6％，但較去年同期500萬元大增，每股盈餘為0.93元。

中光電節能產品第1季營收約51.14億元，出貨量約1,251.8萬片/台，分別較上一季減少7％及1％，主要因TV出貨數量受限於海運貨櫃缺少而無法滿足訂單需求，但因宅經濟與教育需求帶動TV/PID及NB機種出貨成長，季營收年增19％，出貨量亦大幅成長49％。

第2季宅經濟需求動能延續，雖然面臨缺料、缺櫃等影響，但第2季各產品線出貨皆呈現上揚走勢，其中尤以TV/PID出貨成長幅度最大，將帶動平均出貨單價攀升，NB需求一直到目前還沒有消退現象，第2季持續成長。

今年節能產品整體出貨量預期有20％左右成長。而擴產部分，越南一廠4月已經量產，吳江一廠大舉擴充產能，主要針對TV產品，吳江二廠去年第4季啟用，針對OLED跟NB，目前NB背光模組已經量產，6月跟9月增加LCM跟OLED產品，吳江兩廠及越南廠合計TV新產能較原先增加3.5到4倍；同時，也將於第2季底前確定越南二廠建置地點，預計2023年啟用。

影像產品第1季出貨量約19萬6仟多台，合併營收約29.07億元，分別季減9％及5％，主要受到缺料與航班不穩影響；但在各類燈源與家庭娛樂、企業及大型場館商業應用等產品線出貨皆上揚帶動下，年增16％及38％。

第2季由於宅經濟及運動賽事帶動需求增加，工程機種亦看見復甦動能，雖然缺料嚴重，但影像產品團隊快速導入各項因應措施，預期影像產品第2季整體出貨量可望較第1季成長2成。中光電將透過更具競爭利基的產品，在燈泡機種市場將保持穩定的銷售；而完整的產品線布局亦將推升UST及4K領域SSI機種的銷售動能；隨著各國開始施打疫苗，大型場館工程機需求亦將逐步恢復穩定成長趨勢，預期影像產品今年整體出貨量將成長10％～20％。

(時報資訊)