智原(3035)今(27)日舉辦法人說明會，總經理王國雍表示，智原第二季營收會有高個位數成長，更將全年營收成長由先前預估得20%調升到25%，且該成長幅度已是在產能供給可控下的預估，智原三大主軸NRE(委託設計)、MP(量產)、IP今年都相當看好，NRE今年接單創新高的預期不變，且智原現在已經開始接明年的訂單。

展望第二季，智原看好營運往上趨勢確立，NRE可望延續第一季動能，量產來自新產品的需求更加強勁，預估第二季營收會相較第一季有高個位數成長，上半年在雙引擎點火下，持續正向看待上半年營收成長。

總經理王國雍表示，智原第二季NRE營收預估將成長10%，對於今年接單樂觀，第二季延續成長動能，NRE今年接單創新高的預期不變；MP部分，也在新送樣的案子帶動下，預計第二季也會有10%的成長、甚至更多，今年MP也會回到5年前客群調整前的高點位置，且光是上半年就有6成的量產營收是來自新客戶，這對智原來說是非常重要的指標，目前智原手中還有140個案子也將陸續走入量產；第二季IP則和第一季表現持平，但全年來看，在大股東聯電(2303)的積極擴產下，對於智原IP在量價上都有正面貢獻，今年智原IP營收有機會創14年新高。整體來說，智原第二季單季毛利率將維持在50%左右，不包含員工費用的營業利益約6.5億元。

就2021年全年來看，王國雍表示，目前產業能見度更加明顯，智原現在也已經在收明年的訂單，將今年全年的營收成長由20%調升到25%，三大主軸NRE、MP、IP等均有20%的成長幅度，其中以NRE最大，原因不外乎去年受到疫情影響，NRE貢獻掉的比較多。

王國雍表示，疫情的影響去年和今年非常不相同，包括成本轉嫁、供應鏈管理都有所不同，以NRE來說，去年一開始因為疫情衝擊，認列明顯受到衝擊，但自下半年開始客戶端陸續恢復，客戶也加緊腳步追上，今年很多都補上，其中ASIC部分，主要是朝向客製化，具有利基型產品特質，產品週期較長，儘管去年受到影響，但今年已經回復，未來長線會有堆疊式成長，整體來說，今年智原大客戶數量會是往年的兩倍以上，產品結構也會趨向更健康。

另外，王國雍有談到，半導體產能吃緊，業界現在普遍已經都在找2022年的產能，智原今年也針對產能漲價的成本陸續反映給客戶，以智原來說，8吋還是比較緊張，但因為智原有聯電，已經相對可控，該拿到的產能都會拿到，但是對於急單、或無提前規劃的單還是會有難度，智原仍持續在爭取新的產能。

(時報資訊)