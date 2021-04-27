翰可國際今（27）日宣布其採用台達電(2308)太陽能監控閘道器（PV Gateway）在台北、桃園、苗栗、台中、台南、高雄、屏東及花蓮等地的太陽光電場所建置之監控系統已報竣台電完工，正式上線與台電配電級再生能源管理系統（DREAMS）進行資料回傳，成為全台首波完成DREAMS系統介接的百萬瓦（MW）級太陽光電場。透過採用台達電PV Gateway串接電表，將發電量相關數據回傳給台電，做為電網發電預測與調度決策基礎，並可透過DREAMS系統產出報表。

翰可國際潘忠柏經理說：「翰可經銷台達電太陽能變流器已有10年，前瞻性規畫自去年開始延伸合作範圍至PV Gateway，除了繼續深耕電廠級業務工程，更是推廣到能源管理服務，未來也會廣泛涉入電動車、儲能系統以及雲端智慧議題。」

為了協助台電與100kW以上電場業者完成資料傳輸作業，翰可與台達電 聯手打造可彈性配置、廣泛適用於新設與既設電場的一站式解決方案，包含前期場勘、系統規畫、PV Gateway與相關設備的安裝測試及異常排除等，電場不需面對前期繁瑣流程，系統上線後也無後顧之憂。此外，此方案除了能滿足台電第一階段的資料傳輸要求，未來亦可讓電場在不更換設備、無資安疑慮的情況下輕鬆滿足第二階段的智慧變流器調控要求。

翰可與台達電深耕綠能多年，台達電除了是台灣市占率第一的太陽能變流器供應商，也利用智慧電網通訊與控制技術打造通過DNP3、NCC認證與台電再生能源監控設備試驗規範的PV Gateway。首波完工的電場能搶先上線的關鍵，在於翰可的技術服務團隊。具備超過10年、累積裝置量達400MW的太陽光電場系統整合經驗，可依照業主需求規畫最符合效益的系統配置，並就近快速反應、提供技術支援。

翰可國際目前管理的電場達180MW以上，同時也負責銷售變流器以及儲能電場維運工作，市占領先。從一開始的太陽能模組、變流器到後來的整廠服務與電場維運，甚至是拓展到電動車及能源服務領域，在這幾年間，翰可已在新能源專業領域中累積豐富的經驗。所代理銷售的太陽能變流器在台灣累計安裝量已達到500MW，於北美市場更有高達3GW的售後服務量體。藉由長年布局所累積的專業經驗，翰可有能力依照每個電場需求，提出不同方向的對策、設計以施工及服務，以最佳化客戶的收益，並以穩健經營的公司體質，提供客戶長時間可信賴的夥伴關係。

(時報資訊)