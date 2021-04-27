南韓股市周二收低；在美國科技大咖發布財報前以及美聯準會(Fed)本周稍晚的政策會議前夕，外資和投資人紛縮手投資，抵銷了第一季財報樂觀數據。另韓元上漲；公債殖利率下滑。

周二南韓KOSPI指數跌2.11點或0.07%，為3215.42點。前一天周一為收漲0.99%。外資今日賣超3381億韓元(約3.04億美元)。

權值股漲跌互見。三星電子跌0.72%；SK海力士漲2.66%；電池供應商樂金化學漲0.91%。

浦項鋼鐵持續上漲，來到近三年高價；該公司第一季獲利為近十年來新高。

電池製造商三星SDI跌0.58%；儘管該公司第一季營業利益大增147%。

投資人正在關注美國科技大咖微軟、Alphabet、臉書、蘋果、亞馬遜等財報的發布。而南韓本國的三星電子等科技大咖也將在本周揭露財報資訊。

南韓今日公布第一季GDP數據，在出口帶動下，經濟成長優於預期。

韓元上漲0.25%，1110.4韓元兌一美元。最具流動性三年期公債殖利率跌1.7個基點，來到1.103%。

(時報資訊)