網家(8044)今天公布今年9席董事候選人提名名單，其中，3席獨董提名童子賢、賀陳旦、黃麗燕三人加入下一屆董事會。

網家指出，積極強化公司治理方針，迎合國際規範趨勢，且為響應金管會推行「公司治理3.0之永續發展藍圖」，今年度董事改選中提名新任候選人共9席，其中，包含4席現任董事，名單如下：一般董事候選人為詹宏志、蔡凱文、周磊，及賽特資訊服務股份有限公司法人代表曾薰儀、馮宏璋及韓昆舉；獨立董事候選人為童子賢、賀陳旦及黃麗燕，將於今年度股東會6月11日進行改選。

童子賢現為和碩(4938)董事長、賀陳旦為前任中華電(2412)董事長、黃麗燕為李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁。網家希望延攬跨界人才、匯聚外部專業能量，持續聚焦科技產業並拓展新創領域，亦將透過提升公司治理加速組織效率，升級品牌形象及創造企業價值等多元視角。

(時報資訊)