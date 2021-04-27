台中市政府配合經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，規劃在中央公園開鑿20口民生用水井，預計每日可提供2萬噸民生用水，供應8萬人使用，日前已開鑿完成2口井，後續將再鑿18口井。不過，經濟部長王美花27日在台中宣布，在雨季來臨前，中部地區供水將維持「供五停二」措施，感謝民眾配合。 此外，台中市府各單位也持續尋找替代水源，包括新建建築工地地下水資源，共4.8萬噸、緊急抗旱井共11.5萬噸、伏流水開發共6.5萬噸，及緊急海淡廠共1.5萬噸，預計5月底全數完成後，供水系統每日可增加24.3萬噸的公共用水，希望進一步減緩水庫用水負擔，降低對民眾生活的衝擊。

經濟部水利署也在豐原區葫蘆墩公園及田心公園，規劃鑿設6口民生用水井，持續緩解台中水情，水質經檢測若符合標準，將朝納入自來水管網辦理，並由台水監測確認水質，環保局也將加強抽測檢驗，維護民眾健康。

總統蔡英文27日南下台中，在經濟部長王美花，及台中市副市長令狐榮達陪同下，赴中央公園，視察抗旱水井工程，由經濟部水利署長賴建信，進行抗旱2.0緊急水源及應變簡報。

蔡總統說，雖然近日有少許降雨，但對水情幫助有限，台中地區為避免無水可用的困境而啟動分區供水，依據水利署統計，目前「供五停二」節水率，已達預期15％目標。

蔡總統表示，面對56年來最嚴峻旱象，經濟部及相關單位，自去年7月開始，透過水資源管理與調配，加速完成水資源建設。其中，「抗旱2.0計畫」，由中央在中部積極開發伏流水及鑿井等水源，感謝市府評估，並提供可開發地點，協助中央開鑿抗旱水井，並在「勤美之森」及「老佛爺」新建工程工地，設置行動淨水廠，提供行政協助，讓經濟部在最短時間內，增加緊急水源。

王美花27日宣布在雨季來臨前，中部地區供水，將維持「供五停二」措施，她感謝民眾配合。王美花強調，台中地區擁有得天獨厚的條件，地下屬卵礫石層，中間含水層厚，且不易有地層下陷問題，鑿井的出水量及水質良好；此外，台中的工地地下水水量充足，透過淨水設施過濾，每日可提供4.8萬噸用水，目前中部地區的開發水源工程，均如期執行，希望可減緩旱災的衝擊。

令狐榮達強調，市府持續開源節流，除積極宣導民眾節約用水外，也充分利用地下水與水井資源，藉由水資源回收中心，讓污水淨化再利用。

對於不少市民或業者受到停水或減少供水影響，令狐榮達建請中央研議紓困措施，並代表台中市長盧秀燕及台中市民感謝蔡總統，親赴台中關心水情。

此外，市府也全力配合中央開發新興水源，協助申請程序、用地取得，及交通管制等行政作業；另有關地下水管漏水部分，建設局也在路平施工期間，全力配合台水汰換修繕。

台中市經發局說，中央公園水井產水，經檢測水質良好，可供台水淨化後，轉換成民生自來水，建設局隨即派員現勘，確認鑿設位置與期程後，提供行政協助。

(工商 )