國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今天說，美國饒舌歌手肯伊威斯特穿過的一雙Nike Air Yeezy一代球鞋，以180萬美元（約新台幣5000萬元）賣出創下紀錄，成交價是舊紀錄3倍。

在此之前，史上最高價的球鞋，是拍賣公司佳士得（Christie's）2020年8月所拍賣，一雙Nike飛人喬丹（Air Jordan）一代球鞋，當時落槌的價格是61萬5000 美元。

近期，球鞋價格的紀錄屢屢被刷新，這個10年前被認為是小眾的市場，如今吸引了社會大眾和收藏家的興趣。

蘇富比在聲明中表示：「這次交易，是球鞋拍賣的史上最高價格。」

蘇富比補充：「這也是第一雙拍賣超過100萬美元的球鞋。」

這雙黑色高筒Nike Air Yeezy球鞋，是「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）在2008年葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮上，演唱Hey Mama及Stronger等歌曲時穿的。

這雙鞋是Nike和肯伊威斯特聯名合作的項目之一，也是一雙原型款的球鞋，市售版則在2009年4月開賣。

(中央社)