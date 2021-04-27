陳偉殷今年轉隊至阪神虎，不過由於春訓調整不及沒在開季名單，如今機會終於來臨，他從昨日就開始隨隊一軍，預計在日本黃金周首日29號就要先發，對手正是老東家中日龍，相隔多年要回到熟悉的名古屋巨蛋，陳偉殷自己也說感到不可思議。

陳偉殷去年從美職轉戰日職加入羅德隊，今年則披上阪神虎球衣，原本預計他是阪神虎先發輪值之一，只不過春訓時陳偉殷投球內容不佳，還曾對中日龍5.2局失8分狙擊，再加上開季以來阪神隊先發投手表現都相當不錯，沒有陳偉殷上一軍的空間，直到近期藤浪晉太郎狀況不佳下放二軍後，才讓陳偉殷有機會升一軍。

「在春訓狀況不太好，不過在二軍時做了很多調整，很開心終於能上一軍，想和所有隊友一起奮戰。」陳偉殷接受日媒採訪時展現高鬥志，目前他在二軍丟4場比賽，2勝2敗自責分率只有1.80相當不錯。

陳偉殷預計29日先發，這是他阪神初登板，對手正是前東家中日龍，要回到以往最熟悉的名古屋巨蛋，只不過這次是以對手身分，陳偉殷心中也多有感觸，「我在中日龍待了8年，回到名古屋巨蛋感覺有些不可思議，但還是很高興能回到央聯，希望自己能盡力丟出好表現。」

陳偉殷在美、日通算拿到95勝，今年有望達成百勝目標，阪神虎監督矢野燿大也希望陳偉殷展現他過去的王牌實力，即使沒有在開季名單，但仍期待他能在一軍能為球隊多拿幾場勝利。

(中時 )