詐騙集團手法日新月異，不可不慎！56歲女星郎祖筠最近在臉書自爆收到「中華郵政」的英文簡訊，通知她要支付未繳納的關稅，因為她的確前陣子寄了國際郵件，二話不說就按照指示繳款，哪知落入陷阱，戶頭13萬金額不翼而飛，趕緊打165報案。

郎祖筠昨（26日）在臉書無奈的表示，「連我自詡聰明的人，都一時不查被詐了，真是心中X聲連連！」她說中午時從健身房出來，收到一封自稱為中華郵政（Chunghwa Post)的簡訊，指她寄出的包裹收件人沒有付關稅，需要請寄件人繳納300多塊的關稅，由於自己確實寄了很多書到海外，不疑有他按照指示支付，「接著跳出中國信託的頁面，填上卡號，再跳出輸入電話號碼，會傳送密碼，傳完密碼就完成支付。但傳送電話號碼之後，又跳回傳送電話靜候密碼，我操作兩次覺得繁瑣，就放棄了。」

想不到恐怖的事情發生了，郎祖筠收到銀行通知支付8萬多和4萬多的款項，發現不對勁趕緊致電給銀行，銀行建議撥打165報案，後來她到附近的派出所做了2個小時的報案筆錄，感謝派出所副座和警員的細心協助，也謝謝銀行快速處理，應該不至損失13萬多。

郎祖筠事後回想詐騙集團的手法很縝密，「詐騙頁面上都正兒八經的，標上中華郵政和中國信託的logo混淆視聽！」呼籲大家一定要多加警惕，如果遇到可疑的事，立刻撥打165防詐騙電話請求協助。

文章PO出後引起熱烈迴響，有網友表示自己也有收到一樣的訊息，還有人說已經上當，遭騙取13萬多，郎祖筠憤恨不平的回：「氣啊！」另有網友坦言，只要是簡訊上的連結一律不點，減少被騙的機率。

詐騙集團真厲害 連我自詡聰明的人 都一時不查被詐了 真是心中*聲連連 請耐心看完敘述 多加提防 以免成為下一個受害者 中午從健身房出來 老公來接 打算在工作前來個午餐約會 許是心情大好 收到一個簡訊也沒細想 來信是中華郵政 （Chunghw... 由郎祖筠發佈於 2021年4月26日 星期一

(中時新聞網)