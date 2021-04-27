模特兒出身的女星周丹薇，當年以姣好外型走紅，當紅時人氣不輸林志玲，堪稱名模始祖鳥，轉戰戲劇圈也有亮眼表現，日前在《未來媽媽》中飾演惡婆婆，深刻演技讓人難以忘懷，而這樣的她，人生卻是充滿曲折，不但求子之路艱辛，還因失婚加上爸爸過世，讓她罹患憂鬱症，近日周丹薇上節目料到過去的心酸史，吐露直到80歲老母親為了讓她好起來，做了一項暖心的舉動，她因此懺悔痛哭，慢慢振作。

周丹薇上《聽媽媽的話》節目，聊起自己事業有成但人生卻極度不順的過往，表示當年在當紅時結婚，是因為媽媽跟她說女人最終是要進入家庭的，因此她36歲時選擇結婚，不料婚後求子卻遭遇前所未有的困境，6年做了14次試管嬰兒都沒成功，讓他信心全失，接著竟面臨23年婚姻破局，低潮時爸爸過世，讓她因此罹患憂鬱症，完全封閉內心，「受不了，我就選擇離開台灣」，每天就是躲在房間內以淚洗面，周丹薇說當時的自己，猶如行屍走肉。

周丹薇沉浸在低潮中，有個人一直擔心著她，就是她的媽媽，看著自己的獨生女如此憂鬱，周媽媽很難過，於是當時已經80歲的她，帶著女兒上了普陀山，「她三跪九叩的上去，幫我祈求平安」，但周丹薇終究沒能恢復到很好的狀態，如今想來不禁落淚，覺得母愛偉大，而她沒能早點領悟母親的苦心。

周丹薇說，是後來一位基督教姊妹開導了她，她才走出低谷，問自己在做什麼？「妳的母親年紀這麼大了陪著妳，離鄉背井到處跑，妳是不是應該要振作起來，為了愛妳的人」，她才慢慢堅強起來，面對挫折，「我從垂死邊緣回到了正常人生」，如今回想當時，很感謝一路上這麼多人陪伴、關心，也想藉自己的人生，給同樣陷入低潮的人打氣，希望他們想想身邊的人，相信會產生正向能量，幫助自己打起精神。

(中時新聞網)