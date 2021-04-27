IC通路二哥文曄科技（3036）27日召開線上法人說明會，董事長鄭文宗直言，目前半導體市場整體供貨仍然非常緊張，尤其是8吋晶圓廠，預計要到2022年第二季才有機會出現轉圜跡象，2023年才有望回歸正常水準。

文曄會中公布2021年第一季營運成果，首季合併營收達976.46億元，季減10.49％、年增26.03％，符合原先財測高標，同時在高毛利產品銷售暢旺帶動下，毛利率攀至3.55％，推升合併營業利益至20.15億元、稅後淨利15.1億元，年成長145.13％，再創單季歷史新高，以加權平均股數計算稅後每股盈餘為1.92元。

展望2021年第二季，法人預估營收將介於920～980億間，年成長約23～31％。就產品應用別而言，手機客戶持續進行季節性庫存調整因而營收呈現季下滑，但維持年成長趨勢，其他應用領域如電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等皆因需求穩定成長，皆有望呈現季成長與年成長趨勢。

文曄科技過去五年營收複合成長率達到25％，大幅優於整體半導體通路市場的表現，近日被國際財經雜誌Financial Times評選為2021年亞洲前500大高成長公司。公司對於未來半導體市場需求成長保持樂觀看法，將持續擴充加值服務，提升市占率，並且進行數位轉型，使用智能營運管理系統來提升營運效率，以追求長期持續性的營運獲利成長。

(工商 )