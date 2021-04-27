這波傳產原物料族群股價漲勢凌厲，就連大牛股中鋼都亮燈漲停，4月股價漲幅高達5成，瑞銀證券調降中鋼投資評等從「買進」到「中立」，開出傳產降評的第一槍，中鋼股價今(27日)收盤下跌0.9元，收在39.1元，失守40元整數大關，對於外資降評，鄉民反應熱烈，有的叫「塊陶啊」，有的說是「是吃貨文」，還有眼尖鄉民發現「結果昨天瑞銀買超三千多張..」

瑞銀調降中鋼評等至中立的理由為中鋼股價經過大幅飆升，股價淨值比高於歷史均值二個標準差，且獲利成長以及大陸調控鋼鐵產能的利多也已經反映在股價上，即使基本面強勁，評價面也已經滿足。

對於中鋼遭降評，網友在PTT股板討論熱烈，一如往常地，有網友叫「塊陶啊」，也有網友認為瑞銀的說法並沒有錯，表示「這只是開始」、「大家要有心理準備」、「預估eps2.5 傳產也不可能給到20倍本益比 其實差不多啦」、「還好39.9賣了 大家保重」。

不過，更有網友認為瑞銀降評是反指標，紛紛表示「外資降評 然後自己狂買也不是第一次了」、「這分明是吃貨文啊，中鋼必上60」、「穩了」、「信號來囉？」、「散戶會被騙嗎?」、「本來要出鋼鐵的 繼續抱著了」、「看到這篇我就放心了，加碼」、「升評要出貨 降評就是要吃貨了 送分題」、「外資不降評等 自己要怎麼買」。

為什麼許多網友老神在在呢？原來有眼尖網友發現「瑞銀昨天是買超吧」、「結果昨天瑞銀買超三千多張..」、「瑞銀前天買超六百多張,再往前是賣超蠻多但賣不下來」，另外，有網友提醒「降評跟買超根本兩碼子事 散戶真的是笑死人」。

中鋼今日開在平盤40元，盤中雖一度拉到平盤之上40.15元，其餘時間多走跌，終場收在39.1元，下跌0.9元，失守40元，至於瑞銀26日買超3千多張中鋼，但在過去10天則是賣超2萬5千多張。

(中時新聞網)