《天堂M》暗黑法師形象影片

《天堂M》官方YouTube【暗黑法師改版直播】

【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》明(28)正式推出【黑魔法的憤怒．暗黑法師改版】，暗黑法師新系列「黑魔法」技能，將擁有新控制技能「黑暗之手」、具備強制目標移動效果，及最大範圍傷害技能「黑暗之星」等，共六大技能調整、戰力大躍升！官方上週搶先曝光【妖精強化】及【GAMA COUPON】等活動，改版將同步釋出大師副本【慾望洞穴】及【暗影神殿】、【奇岩地監更新】、【技能卡系統革新】、【秩序的煉金】、【名譽金幣商店】、【GAMA的成長箱】、【暗黑法師回歸獎勵箱】。此外，《天堂M》官方粉絲團及YouTube將於4月27日晚間19:30進行【暗黑法師改版直播】、敬請鎖定！

《天堂M》4月28日暗黑法師改版！全新大師副本、取得全新神話級裝備！

《天堂M》於4月28日改版，同步釋出豐富的遊戲新內容。魔界中眾魔族間紛爭不斷，最後分為「原生魔族」的炎魔和「不死魔族」的火焰之影，在彼此的空間緩緩的孕育著暗黑力量。新大師副本【慾望洞穴】玩家可透過大師副本「魔族之地」進場，從「慾望洞穴傳送師」移動至「慾望洞穴入口」；擊殺「炎魔的守護者」等一般怪物，機率掉落「傳說製作秘笈」、「英雄製作秘笈」及「高級祝福粉末」；擊敗BOSS「炎魔」後將重生為擁有更強殺傷力的「炎魔」，成功擊殺有機會取得「炎魔的心臟」及「傳說製作秘笈」；「炎魔的心臟」為全新神話級武器「艾莉絲(雙手劍)」及「艾莉絲(斧頭)」等製作材料。

《天堂M》新增大師副本【慾望洞穴】機率掉落神話級武器製作材料

新大師副本【暗影神殿】同樣透過「魔族之地」進場，從「暗影神殿傳送師」移動至「暗影神殿入口」；擊殺「火焰之影親衛兵」等一般怪物，機率掉落「傳說製作秘笈」、「英雄製作秘笈」及「高級祝福粉末」；擊敗BOSS「火焰之影」後將重生更強大的「火焰之影」，成功擊殺有機會取得「火焰之影的心臟」，可用來製作全新神話級套裝「火焰之影套裝」。火焰之影系列的裝備能力尚未實裝，請玩家敬請期待！

《天堂M》新增大師副本【暗影神殿】機率獲得神話級「火焰之影」系列裝備製作材料

奇岩地監更新、技能卡系統革新！豐富改版活動齊登場！

【奇岩地監更新】受到「哈爾巴斯」暗黑氣息影響，「奇岩地監」犯人產生劇烈變化。改版後更新為Lv.80副本，各樓層新增「爆走的克萊恩」及「暗黑領主塔洛斯」等BOSS，一般怪物機率掉落英雄級防具「狂龍力量腰帶」、「狂龍智力腰帶」、「狂龍敏捷腰帶」，BOSS機率掉落「傳說製作秘笈」及傳說級技能「魔法書(絕對屏障)」、「精靈水晶(精靈之暈)」等獎勵。

《天堂M》經典副本【奇岩地監】翻新 擊敗BOSS機率取得傳說級技能書

【技能卡系統革新】玩家使用「技能書」重複學習的技能將會轉化為技能卡，重複的技能可以透過技能合成介面挑戰合成進階的技能卡；8個一般級技能卡可以機率合成英雄級技能卡、4個英雄級技能卡可以機率合成傳說級技能卡、2個傳說級技能卡可以機率合成神話級技能卡；此外，成功合成英雄/傳說級技能，可透過「重新抽卡」來刷新獲得的技能。

《天堂M》全新技能卡系統登場 挑戰合成進階技能卡

【秩序的煉金】煉金術界面追加「秩序的煉金」，玩家可登錄「對象道具」與「高級祝福粉末」挑戰煉金，煉金成功可獲得高一階道具、煉金失敗「對象道具」也不會消失。【名譽金幣商店】商城介面新增「名譽金幣商店」，玩家可透過「名譽金幣」購買「符石選擇箱」、「高級變身抽卡包」、「高級魔法娃娃抽卡包」等虛寶道具。

《天堂M》秩序的煉金 煉金挑戰進階道具

《天堂M》新增名譽金幣商店 販售多樣道具

【GAMA的成長箱】玩家可以透過商城以100金幣購入「GAMA的成長箱」，使用可獲得「GAMA COUPON – 一般裝備復原」、「GAMA的成長箱」。【暗黑法師回歸獎勵箱】玩家可以花費300金幣在商城購買「暗黑法師回歸獎勵箱」，使用後可獲得「高級勇士裝備組合製作票券(期限制)」、「哈芙萬能藥選擇箱(AC/MR/HP)」、「龍之龍玉(10天)(活動)」等虛寶獎勵。本次改版也將新增神話級與傳說級裝備、優化各等級的殷海薩補充機制，詳情活動細節請參考官網公告為準，請持續鎖定《天堂M》官方網站消息。

《天堂M》GAMACOUPON 一般裝備復原機會

《天堂M》300金幣立即兌換暗黑法師回歸獎勵箱

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