國民黨記者會就日本福島核廢水排放入海爭議，批評政府不作為；民進黨發言人顏若芳今表示，任何國家的核電廠排放廢水都必須符合國際標準，這是專業問題，就應該回歸專業討論，不是根據藍綠立場，更不是由意識形態來決定，國民黨不須政治操作。

顏若芳表示，包括外交部、駐日代表處謝長廷代表、農委會等相關部門，一直都有透過管道向日方表達關切，主管機關原子能委員會也表達反對的立場，要求日本政府正視各界的多元意見。

顏若芳強調，今天是核四封存七周年，卻看到馬英九前總統和國民黨，無視危險核四的安全問題，也不顧萬年無解的核廢料存放問題，一個個站出來支持8月「重啟核四」公投。

顏若芳強調，要請問國民黨，如果真的這麼在意核災廢水、關注人民健康安全，那為什麼又支持重啟核四呢？國民黨一邊擁核，一邊又藉機操作核災廢水議題，態度明顯矛盾，人民也看得霧煞煞。請國民黨江啟臣主席先向人民說清楚，到底贊不贊成重啟核四？

(中時 )