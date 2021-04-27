在藍籌公司匯豐和BP發布財報後，歐股早盤幾乎沒有變化；另外，瑞銀集團揭露財報資訊，成為最新一家受到對沖基金Archegos衝擊的銀行。

周二泛歐Stoxx 600指數小漲0.03點或0.01%，為440.23點。石油天然氣股的上漲，抵銷了金融服務公司的下跌。

英國FTSE指數小幅上漲。主要石油公司BP大漲2.6%；油價上漲和天然氣交易收入的增加，BP第一季獲利飆升。

主要業務在亞洲的匯豐銀行上漲0.9%；該銀行季度獲利表現樂觀。另主要市場成功推出疫苗，也帶來光明經濟前景。

瑞銀跌3.5%。該銀行意外地公布受Archegos衝擊7.74億美元，使其季度淨利大增14%的預期大打折扣。

丹麥貨運公司DSV Panalpina大漲7.7%，漲幅居首歐股；該公司同意買下科威特的Agility公司的物流部門，交易價值41億美元。

(時報資訊)